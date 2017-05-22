Yıldırım düşmesiyle şehit olan asker toprağa verildi

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,() - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Enes Sakınç'ın cenazesi, memleketi Elazığ'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik dün gerçekleştirilen operasyon sırasında Habeşli Jandarma Karakolu Koraytepe Üs Bölgesi'nden araziye çıkan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Enes Sakınç için memleketi Elazığ'ın Baskil İlçesinde cenaze töreni düzenlendi. Vali Murat Zorluğlu, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, şehidin annesi Zeynep Sakınç, Babası Bedri Sakınç, kız kardeşi Nazlı Sakınç, şehidin yakınlarının katımı ile düzenlenen törende şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Hükümet Konağı Meydanı'nda Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askeri tören eşliğinde yakınlarının gözyaşları ile Baskil İlçesi'ne bağlı Aşağı Kuluşağı Köyü'ndeki Beyler Mezrası'nda toprağa verildi.

Şehidin cenazesinin toprağa verilmesi ardından Vali Zorluğlu, aileye taziye ziyaretinde bulundu.



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