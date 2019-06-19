Yıldırım düşmesi nedeniyle durdurulan BursaRay seferleri yeniden başladı

BURSA'da yıldırım düşmesi nedeniyle durdurulan BursaRay'ın Kültürpark-Nilüfer ve Kültürpark-Karaman tren seferleri yeniden başladı.

Bursa'da dün yaşanan sağanak sırasında Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki elektrik iletim hattına yıldırım isabet etti. Bu nedenle de Kültürpark-Nilüfer ve Kültürpark-Karaman istasyonları arasındaki tren seferleri durduruldu. Bu istasyonlar arasındaki ulaşım, Büyükşehir Belediyesi tarafından takviye gönderilen otobüsler ile sağlandı.

Arızanın onarılması üzerine seferler yeniden başladı. BursaRay tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım düşmesi sonucu aksayan BursaRay seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İyi yolculuklar" denildi.



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