Yıldırım'dan sahur ziyareti

İstanbul - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu.
Yıldırım aile fertleriyle sahur yaparken çocuklarla da tek tek ilgilendi.
(FOTOĞRAF)
İstanbul - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu. Yıldırım aile fertleriyle sahur yaparken çocuklarla da tek tek ilgilendi. (FOTOĞRAF)
03 Haziran 2019 Pazartesi 10:27
İstanbul - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu.
Yıldırım aile fertleriyle sahur yaparken çocuklarla da tek tek ilgilendi.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:30
|05:27
|13:07
|17:06
|20:38
|22:25