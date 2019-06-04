Yıldırım'dan Manav Türklerine ziyaret

İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi’nde bulunan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.
(FOTOĞRAFLI)
İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi’nde bulunan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. (FOTOĞRAFLI)
04 Haziran 2019 Salı 03:17
İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi’nde bulunan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.
(FOTOĞRAFLI)
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