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Yıldırım'dan Küçükçekmece'de esnaf ziyareti

Ümit UZUN-İbrahim MAŞE/İSTANBUL()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, AK Parti seçim çadırında çiçek dağıttı. AK...

Yıldırım'dan Küçükçekmece'de esnaf ziyareti

Ümit UZUN-İbrahim MAŞE/İSTANBUL()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, AK Parti seçim çadırında çiçek dağıttı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Küçükçekmece Hürriyet Caddesi Cennet Mahallesi'nde sürdürdü. Yıldırım, burada esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşları selamladı. Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı. Binali Yıldırım daha sonra AK Parti seçim çadırında vatandaşlara saksıda çiçek ile AK Parti'nin İstanbul ile ilgili projelerinin bulunduğu dergiyi vatandaşlara dağıttı.
(FOTOĞRAF)

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