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Yıldırım: Cumhurbaşkanı ile Bahçeli'nin görüşmesinde ben de olacağım

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün vefat eden babası Mustafa Özalan'ın cenaze törenine katılmak için İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin...

Yıldırım: Cumhurbaşkanı ile Bahçeli'nin görüşmesinde ben de olacağım
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün vefat eden babası Mustafa Özalan'ın cenaze törenine katılmak için İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye kendisinin de katılacağını, cenaze namazından sonra Ankara'ya döneceğini söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün vefat eden babası Mustafa Özalan'ın Bostanlı Beşikçioğlu'ndaki cenazesine girerken yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenazede bulunmak için buraya geldik. Buradan Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de olacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz."
Başbakan Yıldırım, daha sonra cenaze namazı için camiye girdi.

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