Yıldırım: Cumhurbaşkanı ile Bahçeli'nin görüşmesinde ben de olacağım

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün vefat eden babası Mustafa Özalan'ın Bostanlı Beşikçioğlu'ndaki cenazesine girerken yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenazede bulunmak için buraya geldik. Buradan Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de olacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz."
Başbakan Yıldırım, daha sonra cenaze namazı için camiye girdi.
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