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Yıldırım: Cumhur İttifakı'nın başladığı yer 15 Temmuz gecesidir.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yıldırım: Cumhur İttifakı'nın başladığı yer 15 Temmuz gecesidir.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım'ı MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür karşıladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım buradaki konuşmasında, “Cumhur ittifakı seçim öncesi kurulan bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı'nın başladığı yer 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz gecesi o alçaklar harekete geçtiğinde görüştüğüm ilk kişi Cumhurbaşkanımız, başkomutanımızdır. İkinci arayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan'ı Devlet Bahçeli olmuştur. O gün söyledikleri çok anlamlıdır. 'Sonuna kadar arkanızdayız. Ne lazımsa yapacağız. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek' demiştir." Şeklinde konuştu.

BÖLÜCÜ TERÖRÜN DE BELİ KIRILDI

Yıldırım, “Türkiye'nin üzerine bütün oyunlar oynanıyor. Terör örgütleri, emperyal hedefler hep Türkiye üzerinde. Terörle de mücadelede net bir zaferi, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde elde ettik. Bölücü terörün de beli kırıldı. FETÖ terör örgütünün de gereği yapıldı, mahkemeler yapıyor." şeklinde konuştu.

Yıldırım'ın ziyareti sırasında Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci de hazır bulundu.

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