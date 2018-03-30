Yıldırım Belediye Başkanı Edebali 4 yıllık çalışmalarını ve projelerini anlattı

YILDIRIM Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 4 yıllık görev süresini ve hayata geçirilecek projeleri düzenlediği 'Hasat Dönemi' konulu basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Hasat Dönemi' toplantısında sunum yapan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 30 Mart 2014 tarihinde göreve gelmeden önce, seçim döneminde ‘İdeal Şehre 100 Adım’ başlıklı vaatlerinin yüzde 73’ünü hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Edebali, "Geride bıraktığımız dört senelik süreç içerisinde yaşam kalitesini yükselten parametrelere göre hizmet ettik. Şehir hizmetleri kesinlikle bilimsel, objektif ve hakkaniyet süzgecinden geçirilerek yapılmalı. Planlı şehircilik, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim hizmetlerine erişim, ekonomi ve rekabet edilebilirlik, çevreyi korumak, kültür-sanat, spor ve kişisel gelişim ve yönetime katılım kriterlerine dikkat ederek hizmetlerimizi Yıldırım için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

GÖNÜLLÜ VE YERİNDE DÖNÜŞÜM

Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak kentsel dönüşüm uygulamalarının en önemli projeleri olduğunu belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizin 3 bin 200 hektarlık planlanabilir alanının, 1125 hektarlık kısmını kentsel dönüşüm alanı olarak belirledik. Devam ettirdiğimiz kentsel dönüşümde, fiziki dönüşümün yanı sıra mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürütüyoruz. Böylece ilçemiz bir taraftan planlı bir şehir haline dönüşürken diğer taraftan da kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin merkezi haline geliyor" diye konuştu. Hem fiziksel hem de sosyal açıdan kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri ile Yıldırım’ı geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Başkan Edebali, "750 bine yakın nüfusuyla Yıldırım’da kentsel dönüşümde insanların yaşamına uygun alanlar oluşturamazsak tam anlamıyla başarıyı yakalayamayız. Yıldırım’daki en önemli amacımız insanların mağdur olmayacağı, güvenli ve modern konutlarda yaşayacağı bir dönüşüm hamlesini tam anlamıyla gerçekleştirmek" dedi.

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÇAĞ ATLATIYOR

Yıldırım’daki kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, ‘Yeni Yıldırım’ yolunda en önemli adımlardan birisinin Mevlana-Ulus kentsel dönüşüm projesi olduğunu söyleyerek, "Yıldırım’ın en büyük dönüşüm projesi olan Mevlana-Ulus projesinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. İlk etap olan 850 konutu Ağustos ayında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Diğer bölgelerimizde de planlama çalışmalarını tamamlayarak uygulama safhasına geçiyoruz. Yiğitler, Teferrüç, 152 Evler, Beyazıt, Esenevler, Eğitim, Ortabağlar, Güllük, Sinandede, Sıracevizler, Yediselviler, Şükraniye, Değirmenönü, Karapınar, Ertuğrulgazi, Şirinevler ve Vatan mahallelerimizde planlama çalışmalarını tamamladık. Uzlaşma görüşmelerini devam ettirerek insanlarımıza mağduriyet yaşatmadan gönüllü dönüşümü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

6 MAHALLENİN 50 YILLIK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Ankara Yolu’nun alt tarafında yer alan Arabayatağı, Hacivat, Ulus, Yavuzselim, Çınarönü ve Mevlana mahalleleri için mevcut eski planın yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni imar planının onaylandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"6 mahallemizde 450 hektar alanda 150 bini aşkın insanımız yaşıyor. Riskli alan olarak belirlenen bu bölgemizde Bakanlığımızın onayıyla yeni imar planını burada hayata geçiriyoruz. Bitişik nizamdan ayrık nizama bu planla birlikte geçiliyor. 50 yıllık sorunu çözerek şuyulandırma çalışmaları sonunda vatandaşlarımızın tapularını yeni plana göre vereceğiz."

Yeni imar planı ile birlikte bu bölgede yaşayan Yıldırımlıların her alanda yaşam kalitesinin yükseleceğini de sözlerine ekleyen Başkan Edebali, "Modern ve güvenli konutların yanı sıra ulaşım ağı genişlemiş, kişi başına düşen yeşil alan miktarı, sosyal ve donatı alanları ile Yıldırımlıların yaşamaktan mutluluk duyacağı yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TARİHİ ŞEHİR MERKEZİ AYAĞA KALKIYOR

Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi ile tarihi ve sivil mimari örneklerini Yıldırım’da ayağa kaldıracaklarını aktaran Başkan Edebali, "Kadim medeniyetimizden güç alarak başlattığımız ve ilçenin yüzde 33’ünü kapsayan, aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi ile geleceğin modern ve güvenli şehrini inşa ediyoruz. Modern şehircilik esaslarıyla ilçemizdeki yaşam standartlarını yükseltirken, kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan sivil mimari yapılarımızın da yenilemelerini gerçekleştireceğiz. Ayrıca tarihi kent merkezi yenileme projemizle de Karaağaç, Kurtoğlu, Yeşil, Meydancık, Hocataşkın ve Emirsultan mahallemizde toplam 43,58 hektarlık alan hem hak ettiği konuma gelecek. Fiziki dönüşümün yanında mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürüterek gerçekleşecek dönüşüm sayesinde tarih şehri Yıldırım, Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri konumuna gelecek" dedi.

VİZYON PROJELER GELECEĞE MİRAS

Yıldırım’ın çehresini değiştirerek geleceğe taşıyacak vizyon projeler hakkında da bilgi veren Başkan Edebali, "Ülkemizde bir ilk olacak Bursa'nın en büyük yatırımlarından birisi olan Sular Vadisi ve Doğa Parkı ile bünyesinde 5 bin kişilik spor salonu bulunacak Türkiye’nin en büyük spor kompleksimizin inşasına başladık. Engelsiz Yaşam Merkezi, Molla Yegan Gençlik Merkezi, Değirmenönü-Karapınar Meydan ve Anıt Müze, Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi, Vatan Mahallesi Çelebi Mehmed Gençlik Merkezi, Arabayatağı Meydan ve Kültür Merkezi, Değirmenlikızık Osmanlı Mahallesi, Vişne Han Kapalı Çarşısı, 75'inci Yıl Rehabilitasyon Merkezi, Millet, Piremir, Mimarsinan- Güllük, Arabayatağı kapalı pazaryerleri ile ilçemizin kültürel ve sosyal yaşamına artı değerler katacağız" ifadelerini kullandı.



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