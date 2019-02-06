Onur MERİÇ-İSTANBUL -TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programa Yıldırım'ın yanı sıra Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bosna Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver ile çok sayıda davetli katıldı.
Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı
Onur MERİÇ-İSTANBUL -TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programa Yıldırım'ın yanı sıra Makedonya Cumhurbaşkanı...
06 Şubat 2019 Çarşamba 18:12
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