'Yıldırım 2019 Seferberlik Tatbikatı', Tekirdağ'da icra edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla icra edilen 'Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı', Tekirdağ 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapıldı.Tekirdağ 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Beşiktepe Kışlası'nda seferberlik ve savaş halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacı taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen Yıldırım 2019 Seferberlik Tatbikatı icra edildi. 1024 yedek personelin katılımıyla 23 Eylül günü başlayan ve 4 Ekim'e kadar sürecek tatbikatın basına açık bölümünde 2'nci Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Kurmay Albay Cavit Tütüncü, tatbikatın maksadı ve hedefinin yanı sıra icra şekilleri hakkında bilgi verdi.Tütüncü, "Seferberliğe katılan yedek personelimize oryantasyon eğitimi, terbiye ve ihtisas eğitimleri ile muharebe düzenleri eğitimi, envantere yeni giren silah sistemlerinin tanıtımı ve atışları yaptırılmaktadır. Eğitim faaliyetleri, icra edilecek arazi tatbikatları ile tamamlanacaktır. Seferberliğe dahil edilen araçların ise kadro görevlerine uyumu kontrol edilecek ve envanterde bulunan malzemelerin yüklenimi yapılacaktır" dedi.2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da izlediği tatbikata, 63 subay 188 astsubay, 352 uzman erbaş, 21 erbaş ve er olmak üzere toplam bin 24 yedek personel ile uzman personel tarafından olası bir savaş halinde tam donanımlı hale getirilmeleri amacıyla yeni ekipman, araç gereçler ile milli piyade tüfeğinin de aralarında bulunduğu silahlar tanıtıldı. Poligonda atış yapan yedek yükümlüler, daha sonra kışlaya kurulan Türk Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.



