Yıldırım, '15 Temmuz, Millet Darbeye Dur Dedi' fotoğraf sergisini açtı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Mecliste '15 Temmuz, Millet Darbeye Dur Dedi' fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Şeref Holü’nde 162 fotoğraftan oluşan darbe girişimi gecesine ait '15 Temmuz, Millet Darbeye Dur Dedi' fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Programda konuşan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'un yıl dönümünü anımsatarak, "Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıldönümüdür. Hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gurur günüdür, Gurur günümüz kutlu olsun” dedi.Yıldırım, konuşmasının devamında şunları söyledi:“Alçak FETÖ’cüler tarafından devletin uçakları, helikopterleri, silahları asker kılığına girmiş terör elemanlarınca gasp edilmiş, o gece milletimizin asil vatandaşların, masum insanlarına karşı kurşun, bomba olarak yağmıştır, o geceyi aziz Türk milleti, bu yüce Meclisin altında bulunan vatansever milletvekillerimiz asla unutmayacaklardır. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Sokaklarda, tankların, zırhlı araçların gürültüsü ile ürperdik. Şaşkınlığımızı hemen attık, millet olarak ayağa kalktık. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara indik, o gece sizler ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Halkın, hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. O gece hep bir olduk, beraber olduk, tek yürek olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk. Vatan, millet, bayrak, bağımsızlık aziz Türk milletinin vazgeçmeyeceği en büyük değerleridir, Bunlar olmadıktan sonra dünya bizim olsun, neye yarar. İşte 15 Temmuz milli iradenin tecelli ettiği bu çatı altında bir, beraber, birlikte Türkiye olduk. Mukaddes değerlerimizi FETÖ’cü alçakların hain emellerine teslim etmedik. O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha gazi oldu."Yıldırım ve beraberindekiler ile vatandaşlar daha sonra '15 Temmuz, Millet Darbeye Dur Dedi' fotoğraf sergisini gezdi.FOTOĞRAFLI