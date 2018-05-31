"Yılda 7 milyon kişi sigara yüzünden ölüyor"

DÜNYA Tütünsüzlük Günü kapsamında Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanlarından, Uzm. Dr. Mustafa Düger “Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklardan ölüyor. Hastalık olarak kabul edilen sigara bağımlılığı, ilaç ve ilaç dışı tedavi yöntemleri ile tedavi edilebiliyor. Bağımlılık derecesine göre özellikle davranışsal psikoterapiler ve bir takım ilaçlarla sigara bağımlılığı ortadan kaldırılabilir” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada en çok öldüren kalp damar ve akciğer hastalıklarının başlıca sebebinin sigara olduğuna dikkat çeken Dr. Düger, “Dünya nüfusunun 4 te 1 i sigara bağımlısıdır. Sigara 4 binden fazla kimyasal madde ve yaklaşık 80’i kanserojen olan 250 zararlı madde içeriyor. Akciğer kanseri olanların yaklaşık yüzde 90’ı sigara içicisidir, geriye kalanı da ya pasif içicidir ya da diğer çevresel veya mesleksel kanserojenlere maruziyeti mevcuttur” dedi.

TÜTÜN ENDÜSTRİSİ BÜYÜK BİR EKONOMİK GÜÇ

Globalde tütün endüstrisinin ciddi bir ekonomik güç olduğunun altını çizen Dr. Düger, “Bu güç kaybedilmesi göze alınamayacak kadar büyük, ancak ülkelerin yasa koyucuları bu konuda önleyici tedbirler alabiliyor. Kapalı alanlarda sigara içiminin yasaklanması, bir takım vergi artışları ve sosyal tedbirler başta işe yarıyor olsa da sonradan sigara kullanım oranları eski haline dönüyor. Sigara konusunda toplumun sağlık bilincini yükseltmek, ekonomik koşulları düzeltmek, sağlık sistemi içinde duyarlılığı yüksek ve sigara bırakılması konusunda uzman ekiplere olan ihtiyaç vardır. Ayrıca tütün endüstrisinin pazarlama taktiklerine ve reklamlarına karşı uyanık olmak ve bunlara karşı zamanında ve güçlü refleksler göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ARTTIRILMALI

Alınan tüm önlemlere rağmen tütün endüstrisinin gençleri özendirici yönlendirmelerinin hala devam ettiğine dikkat çeken Dr. Düger, “Basın-yayın aracılığıyla oluşan bilgi kirliliği ve e-sigara gibi bir takım alternatif gibi sunulan ancak sigaradan pek bir farkı olmayan özendirici sigara endüstrisine karşı farkındalık bilinci oluşturulmalı. Toplumsal ve siyasal farkındalığı da canlı tutarak tütün ile mücadeleyi topluma yayabilmeliyiz” dedi.

Topluma hizmet edecek sigara bırakma poliklinik sayılarının arttırılması gerektiğini vurgulayan Dr.Düger, sigara bırakmak isteyenlerin bu polikliniklere ya da göğüs hastalıkları polikliniklerine başvurmalarını önerdi.

(FOTOĞRAF)