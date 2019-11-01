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Yılda 5 bin ölüme neden olan ani taşkınlara önlemler, Antalya’da konuşulacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı 'Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı', 4 Kasım Pazartesi günü Antalya'da başlıyor. Çalıştayda, yılda 5 binden fazla insanın ölümüne neden olan...

GENEL 01.11.2019, 13:20
Yılda 5 bin ölüme neden olan ani taşkınlara önlemler, Antalya’da konuşulacak
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı 'Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı', 4 Kasım Pazartesi günü Antalya'da başlıyor. Çalıştayda, yılda 5 binden fazla insanın ölümüne neden olan ani taşkınlara ilişkin alınacak önlemler konuşulacak.
Antalya Belek'te 4-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Çalıştayı'nda, dünyanın en ölümcül doğal afetleri arasında yer alan ani taşkınların erken uyarı konusu ile bölgesel merkezlerin yaptığı çalışmalar, sistemin kullanımı ve sürdürülebilirliği hakkında değerlendirmelerde bulunulacak. Çalıştaya, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Hidrolojik Araştırma Merkezi (HRC), ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu (USAID) ve Dünya Bankası temsilcilerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki 65 ülkeden meteoroloji ve hidroloji servisleri temsilcileri katılacak.
Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, 2 adet bölgesel ani taşkın erken uyarı sistemine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Coşkun, "Zaman içinde ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için Şehir Selleri Erken Uyarı ile Nehir Öteleme Modüllerinin geliştirilmesine öncülük ettik" dedi.
Erken uyarı sistemlerinin ani taşkınlarda gerçek zamanlı bilgilendirme ürünleri sağlamada etkili bir araç olduğunu vurgulayan Genel Müdür Coşkun, sistemin başarılı bir şekilde uygulanması için yerel, bölgesel ve uluslararası seviyelerde işbirliği gerektiğinin farkındalığıyla, kurum olarak uluslararası alanda işbirliği çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.
ANİ TAŞKINLARDA YILDA 5 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLÜYOR
WMO’nun tanımına göre nisbi olarak kısa süreli (6 saatten az) ve yüksek pik debiye sahip olan ani taşkınlar, yılda 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, sosyal, ekonomik ve çevresel zararlara neden olan dünyanın en ölümcül doğal afetleri arasında yer alıyor. Dünyada meydana gelen taşkınların yüzde 85’ini oluşturan ani taşkınlar, aynı zamanda farklı taşkın tipleri arasında en yüksek ölüm oranına sahip doğal afetler. WMO tarafından ülke düzeyinde yapılan anketin son bulgularına göre; 139 ülkeden 105'i ani taşkınları dünyadaki en önemli iki doğal afet arasında kabul ediyor. WMO’nun 2007 yılında düzenlediği XV. Kongresi'nde, dünya genelinde ani taşkın erken uyarı sistemi kurulması kararı alındıktan sonra oluşturulan 12 bölgeden ikisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunuyor. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi ile Güneydoğu Avrupa Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi, bu girişimin bir parçası olarak geliştirildi ve Türkiye her iki sistemin bölgesel merkezi seçildi.

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