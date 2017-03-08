Yılbaşından bu yana 22,5 milyon kişi uçtu

Faik KAPTAN/İSTANBUL,() Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Şubat ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının 11 milyon 104 bin 908 kişi olduğunu ,yıl başından bu yana ise toplam 22,5 milyonu bulduğunu açıkladı. DHMİ tarafından yapılan açıklamada Şubat ayındaki uçak trafiğinin ise, iç hatlarda 63 bin 640, dış hatlarda 32 bin 097 olarak gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“ Ülkemizin üstünden geçen Üstgeçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi devam etti. Şubat ayında üst geçiş (overflight) trafiği 26 bin 426 oldu. 2017 Yılı Şubat Ayında hizmet verilen uçak sayısı 122 bin 163’e ulaştı.

Bu ayda, iç hat yolcu sayısı 7 milyon 253 bin 203, dış hat yolcu sayısı ise 3 milyon 830 bin 759 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dâhil edildiğinde yolcu sayısı 11 milyon 104 bin 908 oldu.

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği şubat ayı itibarıyla iç hatlarda 56 bin 821 ton, dış hatlarda 144 bin 402 ton, toplamda ise 201 bin 223 tona ulaştı.

2017 Yılı Şubat Sonu (2 Aylık) gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) 246 bin 760, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) 22 milyon 591 bin 399, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 405 bin 081 ton oldu.”

