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Yılbaşı öncesi Türkiye genelinde asayiş denetimi (EK)

* İSTANBUL'DAKİ '9. GÜVEN HUZUR DENETİMİ' BİLANÇOSU; 195 GÖZALTI, 191 BİN 731 LİRA PARA CEZASI   Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda, 28 bin 430 kişi kimlik...

Yılbaşı öncesi Türkiye genelinde asayiş denetimi (EK)

* İSTANBUL'DAKİ '9. GÜVEN HUZUR DENETİMİ' BİLANÇOSU; 195 GÖZALTI, 191 BİN 731 LİRA PARA CEZASI
 
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda, 28 bin 430 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken, hakkında arama kararı bulunan 195  kişi gözaltına alındı. 
Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; 8 silah, 5 kurusıkı tabanca, 310 gram ve 1 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Denetlenen 614 işyerinden 21'i hakkında adli ve idari işlem yapılırken, yine denetlenen 8 bin 36 araçtan 96'sına işlem yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 191 bin 731 lira para cezası uygulandı.

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