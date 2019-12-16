istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Yılbaşı öncesi baklavacılardan 'hile' uyarısı

YILBAŞINA sayılı günler kala Gaziantep'teki baklavacılarda yoğunluk yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin tamamı dünyanın ise birçok ülkesinden baklava siparişi alan üreticiler, hummalı şekilde çalışmaya devam ederken, tüketicilere de uyarıda...

GENEL 16.12.2019, 09:52
Yılbaşı öncesi baklavacılardan 'hile' uyarısı
YILBAŞINA sayılı günler kala Gaziantep'teki baklavacılarda yoğunluk yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin tamamı dünyanın ise birçok ülkesinden baklava siparişi alan üreticiler, hummalı şekilde çalışmaya devam ederken, tüketicilere de uyarıda bulundu. Piyasada ucuza satılan baklavaların içine boyanmış yer fıstığı, ekmek kırıntısı, bezelye ve glikoz şurubu konularak maliyetinin düşürüldüğünü söyleyen ustalar, ucuz baklavalara kanılmaması ve ürünlerin bilindik yerlerden alınmasını tavsiye etti.
Yaklaşan yılbaşı öncesinde, içine konulan Antep fıstığı ve sadeyağ ile Gaziantepli ustaların ellerinden çıkan baklavaları almak isteyenler günler öncesinden siparişlerini verdi. Türkiye'nin tamamı dünyanın ise birçok ülkesinden baklava siparişi alan üreticiler, ürünleri yetiştirmek için çalışmalarına hız verirken tüketicileri de ucuz baklavadaki hilelere karşı uyardı. Baklavanın içine boyanmış yer fıstığı, ekmek kırıntısı, bezelye ve glikoz şurubu konularak maliyetinin düşürüldüğünü söyleyen ustalar, ürünlerin bilindik yerlerden alınmasını tavsiye etti. Baklava ustaları, gerçek baklavanın boğazı yakmayıp ağızda fıstık tadı verdiğini hileli şekilde yapılan ürünlerin ise boğazı yakıp, yenildiğinde tat vermediği için ayrımının kolay olduğunu söyledi.
'BOYANMIŞ YER FISTIĞI KOYUYORLAR'
Kentte aile mesleği baklavacılığı 40 yıldır sürdüren Muzaffer Boztoprak, yeni yılın yaklaşması ile siparişlerin arttığını söyledi. Baklavanın her türlü kutlama için tavsiye edilen tatlı olduğunu dile getiren Boztoprak, piyasada ucuza satılan baklavaların içine çeşitli katkı malzemeleri konulduğunu ifade ederek, "Şimdi bir mal hem kaliteli hem ucuz olmaz. Tabi maliyetini düşürmek için yağ kalitesini düşürüyorlar. Ayçiçek veya mısır yağı kullanıyorlar. Fıstığın yerine boyanmış yer fıstığı kullanıyorlar, ekmek kırıntısı koyanlar olduğu söyleniyor. Maliyeti düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Kaliteli olmuyor merdiven altında üretiliyor. Bizim ürettiğimiz ürünler çeşitli kurumlar tarafından denetleniyor. Bu hilelere denk gelmemek için müşteri damak tadına dikkat edecek. Bildiği güvendiği yerden alışveriş yapacak. İyi baklava yediğin zaman fıstığın sadeyağın, işçiliğin verdiği o hışırtı sesi, şekerin boğazını yakmadan aşağı inmesi, ağızda belli olur" dedi.
'UCUZ BAKLAVAYA, BAKLAVA DENİLMEYECEK'
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin her yerine ve dünyanın birçok ülkesine baklava gönderdiklerini söyleyen baklava ustası Levent Aktaş ise ucuza satılan baklavaya bundan sonra baklava denilemeyeceğini söyledi. Kaliteli baklavanın kilosunun 110 liradan başladığını buna karşın 20-25 liradan satılan baklavalar olduğunu belirten Aktaş, "Bilmeyen şehre yeni gelen insanlar bakıyor fiyat farklılığı var. Bunun sebebini anlatmakta zorluk yaşıyoruz. Bundan sonra bu ürünlere baklava denilmeyecek, tatlı veya şekerli hamur denilecek. Bu konuyla ilgili İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü ile görüşme yaptık, yılbaşından sonra bu konu üzerinde çalışılacak" diye konuştu.
'KALİTELİ BAKLAVA BOĞAZINIZI YAKMAZ'
Baklava ustası ve restoran işletmecisi Burhan Çağdaş da, baklavanın maliyetini düşürmek için şeker yerine glikoz şurubu konulduğunu belirterek, "Baklavada sağlık açısından en önemli şey glikoz şekeri dediğimiz vücuttaki çözülme sürecinin çok uzun zaman alması ve şeker hastalığına davetiye çıkaran şeker türü. O nedenle şeker pancarından elde edilmiş doğal malzemelerden yapılan baklava olması lazım. Bu şekilde yapılan baklava şekerlenir fakat tadı bozulmaz, lezzeti değişmez. Yediğiniz zaman boğanızda yakma olmaz. Ama diğer şekilde maliyeti azaltmak için yapılan baklavanın görüntüsü, rengi değişmez. Hiç bayatlamaz. Ama yenildiğinde fark edilir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10