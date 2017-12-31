Yılbaşına saatler kala Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin vatandaşların akınına uğradığı görüldü.Yüzlerce İstanbullu İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Yılbaşı için İstiklal Caddesi doldu taştı
Yılbaşına saatler kala Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin vatandaşların akınına uğradığı görüldü.Yüzlerce İstanbullu İstiklal Caddesi'ne akın etti.
31 Aralık 2017 Pazar 19:13
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