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Yılbaşı için aldığı pastanın içinden çeyrek altın çıktı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), () - AMASYA'nın Suluova İlçesi'nde oturan Murat Çatal'ın nişanlısı Fikriye Ortaköylü’ye yılbaşı gecesi için aldığı pastadan çeyrek Cumhuriyet altını çıktı. Pastayı satan pastanenin yılbaşı...

Yılbaşı için aldığı pastanın içinden çeyrek altın çıktı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), () - AMASYA'nın Suluova İlçesi'nde oturan Murat Çatal'ın nişanlısı Fikriye Ortaköylü’ye yılbaşı gecesi için aldığı pastadan çeyrek Cumhuriyet altını çıktı. Pastayı satan pastanenin yılbaşı için 3 pastanın içine çeyrek altın koyduğu ve şanslı müşterilerine hediye ettiği belirtildi. 
Amasya'nın Suluova İlçesi'nde yılbaşı gecesi Fikriye Ortaköylü'ye sürpriz yapmak isteyen nişanlısı Murat Çatal bir pastaneden pasta alıp verdi. Pastanın kesilmesi ardından içinden çeyrek altın çıktı. Altını gören çift şaşırırken kendilerine şaka yapıldığını zaddetti. Pastayı aldığı işletmeyi arayan Murat Çatal, işletme sahiplerinin yılbaşı nedeniyle yaptıkları 3 pastaya çeyrek altın koyduklarını öğrendi. Çatal, "Pasta içinden çıkan çeyrek altının önce şaka olduğunu düşündüm. Ama firmayı aradığımda firma sahibi yılbaşına özel üç pastanın içine çeyrek altın koyduklarını ve bunlardan birisinin de kendilerine denk geldiğini ifade ettiler. Biz de bu uygulamadan dolayı çok memnun kaldık. Yılbaşı gecesi hem bana hem de nişanlıma büyük bir sürpriz oldu" diye konuştu.

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