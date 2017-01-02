Yılbaşı gecesi terör saldırısına uğrayan eğlence mekanında incelemeler devam ediyor

İSTANBUL'da YILBAŞI gecesi, terör saldırısına uğrayan eğlence mekanında incelemeler devam ediyor. 39 kişinin şehit olduğu, 60 kişinin yaralandığı Reina'da polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
YILBAŞI gecesi, terör saldırısına uğrayan eğlence mekanında incelemeler devam ediyor. 39 kişinin şehit olduğu, 60 kişinin yaralandığı Reina'da polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
02 Ocak 2017 Pazartesi 09:29
İSTANBUL'da YILBAŞI gecesi, terör saldırısına uğrayan eğlence mekanında incelemeler devam ediyor. 39 kişinin şehit olduğu, 60 kişinin yaralandığı Reina'da polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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