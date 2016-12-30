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Yılbaşı gecesi fetih kutlaması çağrısı

ANADOLU Gençlik Derneği İzmir Şube Başkanı Fatih Yılmaz, "Yılbaşı kutlamaları bir Müslüman için kendi mukaddesatına ihanettir. Gelin bu yılbaşı çılgınlığına bir dur diyelim" dedi. Yılmaz, 31 Aralık gecesi Mekke'nin fethinin...

Yılbaşı gecesi fetih kutlaması çağrısı
ANADOLU Gençlik Derneği İzmir Şube Başkanı Fatih Yılmaz, "Yılbaşı kutlamaları bir Müslüman için kendi mukaddesatına ihanettir. Gelin bu yılbaşı çılgınlığına bir dur diyelim" dedi. Yılmaz, 31 Aralık gecesi Mekke'nin fethinin yıl dönümünü kutlayacaklarını açıkladı.
Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şubesi'nde basın toplantısı gerçekleştiren Şube Başkanı Fatih Yılmaz, yılbaşı kutlamalarının İslamiyet ile bağdaşmadığını söyledi. Dünyada her 12 saniyede 1 çocuğun açlık nedeniyle öldüğünü, her gece yaklaşık 800 milyon insanın aç yattığını anlatan Yılmaz, "İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanlar çatışmalarda, terör olaylarında yaşamını yitirmeye devam ediyor. Şehirlerimizde boy gösteren intihar saldırıları ve patlamalar, ana haber bültenlerini kana boyamaya devam ediyor. Fırat Kalkanı Operasyonunda olan askerlerimizle ilgili acı haberler duymak canımızı yakıyor. Biz, adına Yılbaşı Eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı bir tavır takınmamızın İslam'ın bir gereği olduğuna inanıyoruz" dedi.
Milli Piyango çekilişinin kitleleri kumar oynamaya sevk ettiğini ileri süren Yılmaz, "Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden yılbaşı kutlamalarına karşı tepkinin bir insanlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Biz yılbaşı kutlamalarını, bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Bu gecenin 'yılbaşı çekilişi' gibi değişik organizasyonlarla Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullarda öğretmenler vasıtasıyla körpe dimağlara aşılanmasını ise kabul edilemez buluyoruz. Aynı şekilde devlet eli yürütülen şans oyunlarının toplumda telafisi mümkün olmayan bir yozlaşmaya yol açtığını görüyoruz" diye konuştu.
Yılbaşı kutlamalarının Hıristiyan adeti olduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdü:
"Müslümanlar, Hıristiyanların geleneklerine alet olmamalıdır. İslam ülkelerinde kan ağlayan kardeşlerinin içinde bulunduğu durumu göz önüne getirmelidirler. İçkiyle, kumarla, eğlenceyle, taşkınlıkla yapılan yılbaşı kutlamasının milletimizin maneviyatında yeri olamaz. Yılbaşı kutlamaları bir müslüman için kendi mukaddesatına ihanettir. Gelin bu yılbaşı çılgınlığına bir dur diyelim. Anadolu Gençlik derneği mensupları olarak 31 Aralık Cumartesi gününü 1 Ocak Pazar gününe bağlayan gece 81 şubemizde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke'nin Fethinin 1386. yıl dönümünü kutlayacağız. Bütün halkımızı kutlamalarımıza davet ediyoruz.

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