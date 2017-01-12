Yılbaşı gecesi eve gelen yaban domuzu, bir daha gitmedi

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), () - BODRUM'da yaşayan 39 yaşındaki Şule Teker, evinin bahçesine yılbaşı gecesi giren, kapıyı açık bırakmalarına rağmen bir daha gitmeyen yaban domuzunu beslemeye başladı. Teker, yaban domuzuna 'Noel' adını verdi.

Bir yat şirketinde genel müdür olarak çalışan Şule Teker'e ait, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evin bahçesine yılbaşı gecesi bir yaban domuzu girdi. Bahçedeki köpeklerinin havlaması ve homurtular üzerine dışarı çıktığında yetişkin bir yaban domuzuyla karşılaşan Şule Teker şaşırdı. Uysal bir görünümü olan yaban domuzuna su ve yiyecek verdiklerini belirten Teker, "Yanlışlıkla geldiğini düşünüp, gitmesi için kapıyı açtık. Ancak. bir daha gitmedi. Diğer günlerde de bahçede kalmayı sürdürdü. Genç ve oldukça iri olan bu domuzu beslemeye devam ettik" dedi.

Evlerinde 3 köpek ve 1 kuşları olduğunu belirten Teker, besledikleri yaban domuzuna da yılbaşı gecesi geldiği için 'Noel' adını verdiklerini anlattı. Kapıyı sık açık bırakmalarına rağmen doğal ortamına dönmeyen 'Noel', mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Mahalle sakinleri de görmeye geldikleri yaban domuzunu, yiyecek verip, besliyor.

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