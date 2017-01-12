Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar ve euro rekor düzeylere yakın... İşte TL'nin 11 günlük kaybı
TL'nin 11 günde dolar karşısındaki...
İçişleri Bakanı Soylu'dan FETÖ açıklaması: Henüz daha yüzeyindeyiz, çok derindeler
Soylu'dan çok iddialı FETÖ açıklaması
Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi Sekin için duygusal video
Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi...
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü

Yılbaşı gecesi eve gelen yaban domuzu, bir daha gitmedi

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), () - BODRUM'da yaşayan 39 yaşındaki Şule Teker, evinin bahçesine yılbaşı gecesi giren, kapıyı açık bırakmalarına rağmen bir daha gitmeyen yaban domuzunu beslemeye başladı. Teker, yaban domuzuna 'Noel'...

Yılbaşı gecesi eve gelen yaban domuzu, bir daha gitmedi

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), () - BODRUM'da yaşayan 39 yaşındaki Şule Teker, evinin bahçesine yılbaşı gecesi giren, kapıyı açık bırakmalarına rağmen bir daha gitmeyen yaban domuzunu beslemeye başladı. Teker, yaban domuzuna 'Noel' adını verdi.
Bir yat şirketinde genel müdür olarak çalışan Şule Teker'e ait, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evin bahçesine yılbaşı gecesi bir yaban domuzu girdi. Bahçedeki köpeklerinin havlaması ve homurtular üzerine dışarı çıktığında yetişkin bir yaban domuzuyla karşılaşan Şule Teker şaşırdı. Uysal bir görünümü olan yaban domuzuna su ve yiyecek verdiklerini belirten Teker, "Yanlışlıkla geldiğini düşünüp, gitmesi için kapıyı açtık. Ancak. bir daha gitmedi. Diğer günlerde de bahçede kalmayı sürdürdü. Genç ve oldukça iri olan bu domuzu beslemeye devam ettik" dedi.
Evlerinde 3 köpek ve 1 kuşları olduğunu belirten Teker, besledikleri yaban domuzuna da yılbaşı gecesi geldiği için 'Noel' adını verdiklerini anlattı. Kapıyı sık açık bırakmalarına rağmen doğal ortamına dönmeyen 'Noel', mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Mahalle sakinleri de görmeye geldikleri yaban domuzunu, yiyecek verip, besliyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55