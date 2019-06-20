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Yılandan kurtardığı tavşana bebeği gibi bakıyor

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya(37), yılanın boğmak üzere olduğu yavru yaban tavşanını kurtarıp, sahiplendi. Sarıkaya, bebek gibi bakıp, keçi sütü ile beslediği...

Yılandan kurtardığı tavşana bebeği gibi bakıyor

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya(37), yılanın boğmak üzere olduğu yavru yaban tavşanını kurtarıp, sahiplendi. Sarıkaya, bebek gibi bakıp, keçi sütü ile beslediği tavşanı için su kabağından bir de yatak yaptı.
Her sabah keçilerini otlatan Songül Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde de yine keçileri için Keben Mahallesi Değirmendere mevkiine gitti. Burada yavru bir yaban tavşanının, yılan tarafından yakalandığını ve boğulmak üzere olduğunu gören Sarıkaya, müdahale edip yavru tavşanı, ölümden kurtardı. 3 çocuk annesi eve getirdiği tavşanı, keçi sütü ile besliyor. Ayrıca içine pamuk yerleştirdiği su kabağından yaptığı yatakta uyutuyor.
Tavşana bir anne şefkati ile yaklaşan Sarıkaya, "Yılanın elinden alıp evime getirdim ve bir aydır bakıyorum. Keçi sütüyle besliyorum. Her şeyi yemeye başladığı zaman doğaya bırakacağım. Şu an bir kutu içinde barındırıyorum. Su kabağını oyup, içine pamuk koydum ve yatak yaptım. Yanına toprak ve keçi sütü koydum. Acıkınca karnını doyurup, uyuyor. Çok sağlıklı ama henüz doğaya bırakacak kadar beslenemiyor. Doğadan beslenmeye ve kendi başına yaşamayı başarabilecek duruma gelene kadar bakıp, sonra bırakacağım" dedi.

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