Yıkıma başlanan Alipaşa Mahallesi'nde sular da kesildi

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'daki merkez Sur İlçesi'nin Alipaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, aralarında metruk yapıların da bulunduğu bazı binaların yıkımana dün başlanırken, dünden beri içme suyu verilmeyen mahalle sakinleri, DİSKİ'ye tepki gösterdi.

Merkez Sur İlçesi'nin Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında daha önce kamulaştırılan ve yıkım kararı alınan bina ve evlerin yıkımına dün başlandı. Mahallede yıkım kararı alınan evlerin boşaltılması için sular kesildi. Ancak, bu kesintiden evleri için yıkım kararı alınmayanlar da etkilendi. Mahallede tepkilerine rağmen yıkım devam ederken, dünden bu yana Alipaşa Mahallesi'ne içme suyu verilemiyor. Kesinti nedeniyle mahalledeki Alipaşa İlkokulu da susuz kaldı. Mahalle sakinleri su ihtiyaçlarını mahalledeki cami ve Ziya Gökalp ile Lalebey Mahallesi'nde oturanların evlerinden karşılamaya çalışıyor. Evlerine bidonla su taşıyanlar mağdur olduklarını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Alipaşa İlkokulu öğrencileri ise, su akmadığı için tuvalet ihtiyaçlarını gideremediklerini bu yüzden büyük sıkıntı çektiklerini söyledi.

Alipaşa Mahallesi sakinlerinden Merve Rojin Tikiz, suların akmaması nedeniyle evde bulaşık yıkayamadığını belirterek, "En temel yaşam kaynağımız suyumuzu kesmeleri doğru bir yaklaşım değil. Sırtımızda bidonlarla mahalle mahalle geziyor, eve su taşıyoruz. Bize bunu reva görenlere yazıklar olsun" dedi.

Alipaşa Mahalle sakinlerinden Zerin Çınar da, komşu mahallelerden su taşımaktan bitkin düştüğünü ifade ederek, "Suyumuzu dün kestiler. İki gündür koca mahalle susuz. Hepimiz sırtımızda bidonlarla, kadın, çoluk, çocuk başka mahallelerden su taşıyoruz. Camilerin de suyu çok az akıyor. Bu nedenle Ziya Gökalp ve Lalebey Mahallelerinden su temin ediyoruz" diye konuştu.

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