Yıkım sahası onlar için ekmek kapısı oldu

MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası için eski otogarda yaptığı yıkım çalışmaları, bazı dar gelirliler için ekmek kapısı oldu. Hiçbir güvenlik önlemi almadan canlarını hiçe sayarak enkazdan çıkan demirleri toplayan bu kişiler, para kazanmak için buna mecbur olduklarını söyledi.Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Eski Garaj Yeni Proje' adıyla eski garaj yerine yapılacak 'Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kültür ve Yaşam Merkezi' projesi kapsamında, eski garaj alanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Sabah yıkımın yapıldığı alana gelen dar gelirliler iş makinelerinin ardından alana girerek hiçbir güvenlik önlemi almadan enkazdan çıkan demirleri topluyor. Yanlarında getirdikleri balyoz ve levyelerin yardımıyla demirleri duvarlardan sökenler, daha sonra yükledikleri el arabalarıyla götürüp, satarak para kazanıyor. Yıkımdan çıkan demirleri 3 çocuğu ve eşi ile toplayan 44 yaşındaki Çakır Demirci, güvenlik önlemi olmamasına rağmen toplamak zorunda olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte kirada yaşadığını ifade eden Demirci, şöyle dedi:"Mecburuz, fakiriz, garibanız. Bunları topluyoruz ama bizim geçimimiz için yetmiyor. Bunların yanı sıra hurda toplamaya çıkıyorum. Geri kalan zamanlarda da çöp topluyorum. Geçimimizi bu şekilde sağlıyorum."Yıkım alanında kuzeni Fatih Diken ile birlikte demir toplayan Muradiye Anadolu Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Uğur Diken de evin geçimini kiraz toplayarak sağlayan babasının ağaçtan düşüp yaralanması nedeniyle çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Babasının ayağının kırılması nedeniyle evin geçimini sağlayamadığını belirten Uğur Diken, "Babam kiraz topladığı sırada ağaçtan düştü, ayağı kırıldı. O yüzden benim çalışmam lazım. Eve katkım olsun diye işe çıktım. Önce kiraz toplamaya gittim. Kiraza ara verilince de hurdaya çıktım. Böyle yerlerde çalışıyorum. Allah bereket versin, kimseye muhtaç olmuyoruz. Bazen 50 lira, bazen 60 lira, bazen 20 lira, bazen de 10 lira kazanıyorum, nasip işi" diye konuştu.

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