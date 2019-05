Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi yıktı

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, () - RİZE'de, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına inşa edilen ve yıkım kararı alınan 21 kaçak yapıdan biri, sahibi tarafından yıkıldı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Fırtına Vadisi'ne 21 kaçak yapı inşa edildiği tespit edildi. Kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım kararları aldırdı. Kaçak yapılar için yıkım ihalesi yapıldı. İhale itiraz sürecinin ardından önümüzdeki günlerde vadide kaçak yapıların yıkımlarına başlanacak. Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına inşa edilen ve yıkım kararı alınan 21 kaçak yapıdan biri sahibi tarafından yıkıldı. Bir turizm şirketine ait olan kaçak yapı iş makineleri ile yerle bir edildi.

'YIKIM İŞİNİ DEVLETE MAL ETMENİN BİR MANASI YOK'

Turizm şirketi avukatı Mehmet Çırakoğlu, Fırtına Vadisi ve Çamlıhemşin ilçesinde başlatılan bir imar planı çalışması olduğunu hatırlatarak kendilerine bu çalışmanın kısa sürede biteceğinin söylendiğini belirtti. Bu nedenle bina yapımına başladıklarını anlatan Çırakoğlu, "İmar planı çalışması 9 kuruldan geçti, şu anda Tarım Müdürlüğü'nde bekliyor. Maalesef 6 aydır bir onay çıkmadığı içinde bu aşamaya gelindi. Burada kaçak yapılara yönelik şikayetler, ihbarlar oluyor. Bizde de bu kaçak yapıya ilişkin mühürlemeler yapıldı, yıkım kararı alındı. Önceki hafta yıkım ihalesi gerçekleşti. Sonuçta devlet bir karar almış, yasalara uygun hareket edilmemiş. Biz kendi yerimizi kendimiz yaptık. Devlete de bu işi mal etmenin bir manası yok. Yük etmeyiz de. Şu anda yasaların öngördüğü şekilde bekleme sürecine geçtik, ve yapıyı da yıktık" dedi.

'İMAR PLANI ÇIKANA KADAR YIKIMLAR DURDURULSUN'

Vadide çok kişinin mağdur olacağını söyleyen Çırakoğlu, "Birçok insan varını yoğunu satmış, bir şeyler yapmış, 'ekmek teknem' olsun diye. Burada şu denebilir, 'kaçak yapı, ruhsat aykırı yapı’ ama bu ruhsata aykırı yapı dediğimiz noktada imar yok ki neye göre kaçak neye göre aykırılık teşkil ediyor. 20 yıldır burada bir imar çalışması yapılmaya çalışılıyor ancak maalesef halen daha bitirilmiş değil. Bu mevzuatın, bu yıkım kararının bu aşamada da bir an önce durdurulmasını bekliyoruz ve inanıyoruz ki bu yıkım kararı durdurulacak. Yazıktır günahtır bu millete. Yarın belli bir güzergahta imar çalışması netleşecek. Artık insanların öyle mi, böyle mi olacak şeklinde bir düşüncesi içinde olmayacak. Çünkü neye göre yapılacak? Çalışma nasıl olacak? Her şey net bir şekilde ortaya çıkacak. İmar çalışması olmuş olsaydı ben yıkmayacaktım. Muhtemelen veya belli bir kısmını kıracaktım. Çünkü yarın bir düzenleme yapıldığı zaman ruhsat alma imkanımız doğacaktı. Bunun gibi birçok insan var, o insanlar mağdur olmasın. Yarın ruhsat verebileceğiniz yere yıkım kararı uygulanmasın, adaletsizlik olmasın, herkes eşit muamele olsun. Bunun da en iyi çözüm yolu imar çalışmasıdır" diye konuştu.

VALİ: VATANDAŞLARIMIZ DUYARLILIK GÖSTERDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, Fırtına Vadisi'nde 21 yapı için yıkım kararı, 11 yeni kaçak yapı içinde yasal işlem başlatıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Tespitleri yapılmış ve işlemleri başlamış olan 21 binanın yıkım ihalesine çıkıldı. Bugünlerde ihalemiz sonuçlanıyor, itiraz süreci şu anda devam ediyor. Ondan sonra da yer teslimi ve yıkım işlemler başlayacak. Bu arada bazı vatandaşlarımız duyarlık gösterdi kendileri kaçak binalarını yıktılar. Ümit ediyoruz ki herkes hiçbir devlet müdahalesine gerek kalmadan kendi durumlarını hukuka uygun hale getirirler. Ama bu mücadeleyi hep beraber yapmamız lazım."



