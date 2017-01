Yıkılma tehlikesi olan evde oturan kadının çaresizliği

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'un Atakum İlçesi'nde 43 yaşındaki Nuran Ok, harap durumdaki kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyor. Nuran Ok, evin her an yıkılma ve yanma tehlikesinin olduğunu, ancak korkarak kaldıklarını çünkü gidecek başka yerlerinde olmadığını söyledi.

Samsun kent merkezinde bulunan Atakum İlçesi'nin Kamalı Mahallesi'nde yaşayan bekar olan Nuran Ok, ağabeyi 60 yaşındaki Hasan Ok ile birlikte yaşadığı kerpiç evin yıkılma ve yanma tehlikesi bulunmasına rağmen, burada yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Dedelerinden kalma kerpiç evin bazı bölgelerinde çökmeler meydana gelirken ahşap tavanda da yanma meydana geldi. Evin çöken kısımları tahta direkler konularak engellenmeye çalışıldı. İki katlı evin dış kaplamasının büyük bir kısmının da zamana yenik düşerek parçalanması ile birlikte ev harabe hale gelirken, 2 kardeş yıkılma ve yanma tehlikesine rağmen yaşam mücadelesi veriyor.

Ağabeyinin çiftçi emeklisi olduğunu kendisinin de baktığı 1 büyükbaş hayvan sayesinde süt satarak günlük harçlığını çıkardığını söyleyen Nuran Ok, "Evimiz yıkılmak üzere. Her tarafında çökmeyen var. Evin duvarları ve tavanı yıkılmak üzere. Soba yanan odanın tavanında da yanma nedeniyle tahtalar kapkara. Bir kaç defa borulardaki sıcaklık yüzünden tavan yandı. Ellerimizde su atarak söndürdük. Zaten bu kısımda da çökme var. Gidecek yerimiz olmadığı için burada kalmak zorundayız. Ancak bu gidişle ev başımıza yakılacak ya da cayır cayır yanacak. Devletimizden hayırseverlerden yardım istiyorum" dedi.

Rüzgarlı günlerde evin sallandığını söyleyen Nuran Ok, "Özellikle geceleri yangın çıkar diye ve rüzgarlı günlerde de ev yıkılacak diye çok korkuyorum. Evin göçen yerlerine odun direkler çaktık ancak onlarda fayda etmiyor. Evdeki tüm tahtalar sallanıyor. İçinde yürüdüğünüzde bile tahtalar oynuyor. Çok korkuyorum ama gidecek yerimiz yok. En kötü kafamızda bir çatı var o da akıyor. Sokakta mı kalalım ne yapalım bilemiyoruz. Bu gidişle bu ev mezarımız olacak. Lütfen bu ev bize mezar olmadan devletimiz sahip çıksın yardım etsin. Bize yardım edecek başka kimse yok. Kendi imkanımızla bir ev yapma durumumuz da yok" diye konuştu.

2014 yılında kendilerine yeni bir ev yapmak için temel attıklarını söyleyen Ok, "Evin temelini attık sonra kaymakamlık bize yardım etti. Onların yardımıyla beton attık. Tuğlasını ördük. Ancak gücümüz başkasına yetmedi. Bu halde kaldı. Yaklaşık 1 yıldır hiç bir şey yapamadık. Yine kaymakamlık bize kömür ve gıda yardımı da yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Birde evimize yardım edilse çok iyi olacak" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI