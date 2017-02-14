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YGS’ye ücretsiz ulaşım

Ezgi ÇAPA, İSTANBUL() İSTANBUL'da 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) öğrenci ve görevliler, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde...

YGS’ye ücretsiz ulaşım

Ezgi ÇAPA, İSTANBUL() İSTANBUL'da 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) öğrenci ve görevliler, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde (İBB)  AK Parti ve CHP Grubu'nun konuyla ilgili sunduğu ortak önerge, teklif kararı olarak görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, 12 Mart Pazar günü YGS sınavına girecek öğrenciler sınava giriş belgelerini, öğretmenler ise sınavda görev aldıklarını gösteren kâğıtları göstererek toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecek. Öğrenci ve görevliler sınav günü İstanbul’da hizmet veren İETT otobüsleri, metrobüs, halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metro, füniküler, tramvay, teleferik, Şehir Hatları Vapurları ile özel deniz motorlarına ücret ödemeyecek. Toplu taşıma araçlarının akaryakıt ve enerji bedelleri İBB tarafından karşılanacak.

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