'Yetişmez' denilen yerde 40 ton deveci armudu üretti

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde market işleten İlhan Gürel (44), 10 yıl önce bahçesinde deveci armudu yetiştirmeye karar verdi. Çevresindekilerin 'Burada olmaz, yetiştiremezsin' demesine rağmen fidanlarını dikip büyüten Gürel, bu yıl yaklaşık 40 ton ürün elde etmeyi bekliyor. Şu ana kadar topladığı 10 ton deveci armudunu kilosu 3 TL'den satan Gürel, yaklaşık 30 ton daha ürün hasat edeceğini söyledi.Ayvacık ilçesinde market işleten İlhan Gürel, Çayiçi mevkiindeki 22 dönümlük bahçesinde 10 yıl önce deveci armudu yetiştirmeye karar verdi. Ancak çevresindekiler, iklimin uygun olmadığını ve bahçesinde deveci armudunun yetişmeyeceğini söyledi. Buna rağmen fidanlarını dikerek büyüten Gürel'in yüzü bu yılki yüksek verim ve fiyatlar ile güldü. Lezzeti, dayanıklılığı ve iriliği ile ön plana çıkan deveci armudunu üreten Gürel, şu ana kadar hasat ettiği 10 ton ürününü toptan kilosu 3 TL'den sattı. 30 ton daha ürün hasat etmeyi bekleyen Gürel, bahçesinden toplamda 40 ton ürün beklediğini söyledi.Deveci armudunun piyasada aranan bir meyve olduğunu belirten İlhan Gürel, "Bölgemizde ilk kez biz üreticiliğine başladık. İlk başlarda bana 'bu ürünü yetiştiremezsin, olmaz' dediler. Ama biz mücadeleyi bırakmadık. 10 yıl önce fidanlarımızı dikmiştik. 3 yıl sonra ürün vermeye başladı. Asıl verim ise, 10-12 yaş arasında oluyor. Şu anda da başardığımıza inanıyorum. 10 yılımızı tamamladık ve verimimiz arttı. Tabii bu meyve için bakım da, iklim de önemli. Çiçek döneminde don yaşamazsak ürünümüz güzel oluyor. Ayvacıkımıza da bu ürünü tattırdık. Kış armudu, daha dayanıklı ve lezzet olarak çok güzel bir ürün. Talep de yoğun oluyor. Şu anda da ürünlerimizi piyasaya sunduk. Bu yıl fiyatlar beklentimizin üzerinde” diye konuştu.'AĞIRLIĞI 1 KİLOYU ULAŞAN ARMUTLAR OLUYOR'Topladığı deveci armutlarının en küçüğünün 300 gram civarında olduğunu, en büyüğünün de 1 kilo 200 grama kadar ulaşabildiğini söyleyen Gürel, “Ortalama ise, 400-500 gram civarında oluyor. 600 gramı geçen armutları duble armut olarak adlandırıyoruz. 200-300 gram armutlarımıza ikinci sınıf armut, 300 gramı geçen armutlara da birinci sınıf armut diyorum. Genelde 800-900 gram gelen armutlar dışarıya ihraç edilen armutlar” dedi.Bu yıl aldığı verim ve fiyattan memnun olduğunu söyleyen İlhan Gürel, 22 dönümlük meyve bahçesini daha da büyütmeyi hedeflediğini belirtti.