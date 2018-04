'Yeşim'in ünü dünyaya yayıldı

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki kasaba, her sabah dükkan açılır açılmaz gelen ve iş yeri sahibince beslenen 'Yeşim' adlı sokak kedisi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dükkana girip, patisini uzatarak, bir parça et alan kedinin görüntülerinin sosyal medya beğeni topladığını belirten kasap İkram Korkmazer (47), "Sabahları ilk müşterimdir. Siftah yapmadan gelir, karnını doyururum. Amerikan firması videoların telif haklarını istedi. Telif hakları verdik" dedi.

Turgutlu'da, 37 yıldır kasaplık yapan İkram Korkmazer, her sabah dükkan açılır açılmaz yiyecek almak üzere dükkana giren 'Yeşim' adlı sokak kedisini besliyor. Gün içinde de dükkana gelen kediyi hiçbir zaman geri çevirmeyen Korkmazer, davranışıyla takdir topladı. Bir müşteri, kedinin dükkana girişini cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyadan paylaştı. Turgutlu Hayvanseverler Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin de aralarında bulunduğu birçok kişi, görüntüyü paylaştı. Patilerini havaya kaldırarak duran, yoğunluk varsa bekleyen, ne istediği sorulunca yemek ister gibi miyavlayan kedinin görüntüleri, izleyenleri güldürdü. Görüntüler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşılarak, beğeni topladı.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nce 2008'de 'Yılın Örnek Esnaf Ödülü' verilen İkram Korkmazer, "4 yıldan beri kedilere bakıyorum. Önce annesine baktım. Yavrulayınca bu 'Yeşim' adını verdiğimiz kedi, dükkanımıza gelmeye başladı. Annesi yavrusunu alıştırdı. Her geldiğinde karnını doyuruyorum. Müşteri gibi iki ayak üstünde durur. Müşteri fazlaysa sıraya girer. Sırası geldiğinde 'Ne istersin?' derim. Kendisi miyavlayarak, cevap verir. Uzatırım, alır karnını doyurur, gider. Günde 5- 6 defa gelir. Günlük maliyeti yüksek; ama acımam. Yıllardan beri hayvan besliyorum. Bazen korkup da iş yerime gelemeyen müşteriler var. Ben hayvanları seviyorum" dedi.

Görüntüleri izleyenlerin, duyarlılığı için kendisine teşekkür ettiğini belirten Korkmazer, şunları söyledi:

"Amerikan firması videoların telif haklarını istedi. 'Çok güzel hayvan sevginiz var' dediler. Telif hakları verdik. İngiltere Daily Mail Animals haber kanalından verdiler. Düne kadar 40 milyon kişi izlemiş. Her taraftan hayvan sevgimizi tebrik ediyorum. Sosyal medyalardan takipçi sayım gün geçtikçe artıyor. Herkesin duasını almak çok güzel bir şey. Dua edenlerden Allah razı olsun. Ne olursa olsun hayvanları sevelim. Önümüz yaz. Sokakta da görsek susuz bırakmayalım, karınlarını doyuralım. Televizyonlarda görüyoruz, bazen hayvanlara işkence yapıyorlar. İyi değil, kötü görüntüler. Türkiye'ye Turgutlu'dan hayvan sevgisini aşılayacağız, inşallah. 'Yeşim' kedimiz, sabahları geliyor. İlk müşterimdir. Siftah yapmadan ilk o gelir. Siftahsız veririm; ama arkasından nasibi gelir. Onun karnını doyururum. Parası nasip olmasa da kendi nasibi bereketlendiriyor. İki ayak üstünde durarak bekler. Çok tatlı bir kedi."

Müşteri Recep Balta ise "Ekrem ağabeyimin yaptıklarını görünce hoşuma gitti. Birkaç sefer denk gelmiştim. Kediye 'Sıra sende. Ne vereyim sana, ne yersin?' diyordu. Kendisini tebrik ediyorum. Gayet güzel bir davranış. Hayvanlarımız bizimle beraber yaşayan dostlarımız. Onları sevmemiz, bizim için önemli bir durum" dedi.



