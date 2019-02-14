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Yeşilyurt Apartmanının çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KARTAL'da  Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen...

Yeşilyurt Apartmanının çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KARTAL'da  Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi

21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) Arzu Keleş Boran'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi.

(FOTOĞRAF)

 

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