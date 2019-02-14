Yeşilyurt Apartmanının çökmesi: Gözaltındaki 4 kişiden 2'si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alına 4 kişiden 2'si, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanma talebiyle, iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Çöken binanın projesini yapan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran ve Proje ve İnşaat Mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındılar.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyet sorgularının ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildiler.

İKİSİ TUTUKLANMALARI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten iki savcı tarafından, "Taksirle ölüme neden olmak" ve "Taksirle yaralanmaya neden olmak" suçlarından sorgulanan şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğu tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, Arzu Keleş Baran ve Osman Mısırlıoğlu'nu da adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Baran ve Mısırlıoğlu'nun yurt dışına çıkışlarının yasaklanması talep edildi.