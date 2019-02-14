Yeşilyurt Apartmanının çökmesi: 3 kişi gözaltına alındı (1)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, () KARTAL'da 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
Yüksel KOÇ/İSTANBUL, () KARTAL'da 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
14 Şubat 2019 Perşembe 10:09
Yüksel KOÇ/İSTANBUL, () KARTAL'da 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
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