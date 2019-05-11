Yeşilköy'de "Genç kartallar haftası"nda nefes kesen şovlar

Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN - Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL() MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Genç Kartallar Haftası" etkinlikleri kapsamında "Mor Menekşe" olarak da bilinen akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk gösteri uçuşu yaptı. Renkli görüntülere sahne olan gösteriyi vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Yeşilköy'de bulunan Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu yerleşkesinde düzenlenen etkinlik, genç öğrencilerin sahne alması ile başladı. Ardından öğle saatlerinde Harbiyeliler T-41D eğitim uçakları ile gösteri uçuşu yaptı. Daha sonra Yeşilköy semalarında Mor Menekşe olarak da bilinen akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk gösteri uçuşu sergilendi. Akrobasi gösterisi vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. Bazı vatandaşlar, o anları cep telefonları kaydetti. Yaklaşık 5 dakika süren gösteri hava muhalefeti nedeniyle yarıda kesilmek zorunda kaldı. Gösterinin ardından vatandaşlar etkinlik alanında bulunan 25 savunma sanayi firmasının stantlarını gezerek, yetkililerden havacılık ve savunma sanayi hakkında bilgi aldı. HAVELSAN standında bulunan helikopter simülasyonu da yoğun ilgi gördü.

"İSTANBULLULARIN GELİP BURAYI GÖRMELERİNİ TAVSİYE EDERİM"

'ya konuşan simülasyonun sistem mühendisi Volkan Coşkun, "Jenerik helikopter modelimizi getirdik. Vatandaşlar gelerek burada ilk uçuşlarını icra ediyorlar. Aralarında helikopteri iyi uçuranlar çıkıyor ve geneli daha çok uçak pilotu olmak istediklerini söylüyorlar. Fuar yarın akşama kadar devam edecek biz de burada olacağız. Tüm İstanbulluların gelip burayı görmelerini tavsiye ederim. Gerçek uçakla simülasyonu birarada görmek farklı hissiyatlara yol açabiliyor" dedi.

"İLK DEFA BU KADAR UÇAĞI BİRARADA GÖRDÜM"

Etkinliğe katılan Sadık Denizhanı isimli vatandaş, bu tür organizasyonları kaçırmadığını belirterek, özellikle Solo Türk gösterisi için geldiğini ifade etti. 9 yaşındaki çocuğu ile gelen bir başka vatandaş Gürkan Akkaya da, "Geçen sene gelmek istemiştim. Nasip bu seneymiş. Benim oğlu Eymen roket ve uçaklara çok meraklı. Devamlı evde kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. Küçük Eymen de, "Çok mutluyum, ilk defa bu kadar uçağı birarada gördüm. İlerde pilot olmak istiyorum" diye konuştu.

Genç Kartallar Haftası, Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Komutanlığı ve diğer askeri eğitim kurumlarının tanıtılması, yurt içi ve dışındaki görünürlüğünün arttırılması, genç kitlenin havacılığa olan ilgi ve merakının uyandırılması, "Ordu/Millet" kavramı çerçevesinde halkın TSK'ya olan ilgi ve sevgisinin yakınlaşarak arttırılmasını sağlaması, Harbiyelilerin moral ve motivasyonlarının arttırılması, Dünya Harp Okulları ile Hava Harp Okulu Komutanlığı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

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