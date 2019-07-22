Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan genç aranıyor

Alper KORKMAZ - İSTANBUL, () - YEŞİLKÖY sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın aranıyor.

Bakırköy Yeşilkoy sahilinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile birlikte denize giren Soner Taşkın ağabeyine dalga kırandan denize atlayacağını söyledi. Buradan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Ağabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen genci arama çalışmaları sürüyor.