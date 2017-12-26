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"Yeşil Yol" çalışması İstiklal Caddesi'nden geçenlere zor anlar yaşattı

Ersan SAN / İSTANBUL, () - İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. Bugün tramvay hattına asfalt döküldü, İstiklal Caddesi'ni duman kapladı. İstiklal Caddesi'nden geçenler duman ve koku nedeniyle...

"Yeşil Yol" çalışması İstiklal Caddesi'nden geçenlere zor anlar yaşattı

Ersan SAN / İSTANBUL, () - İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. Bugün tramvay hattına asfalt döküldü, İstiklal Caddesi'ni duman kapladı. İstiklal Caddesi'nden geçenler duman ve koku nedeniyle zor anlar yaşadı.

Taksim’deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay, Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. İstiklal Caddesi'nde bugün çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği görüldü. Nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşeme çalışmaları sürüyor. 1570 metrelik nostaljik tramvay hattındaki bazı bölümlere bugün de mastik asfalt döküldü.  Çalışmalar sırasında yayılan duman ve koku nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı. 
Taksim'dekiler asfalt makinesinin yanından geçerken elleri ve kaşkollarıyla burunlarını kapattı.

(FOTOĞRAF)

 

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