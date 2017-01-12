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Yeşil, sarı, kırmızı renkli köprü, kırmızı ve beyaza boyandı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), () - VAN'ın Çatak İlçesi'nden geçen Botan Çayı'nın üzerindeki köprünün korkuluklarının yeşil, sarı ve kırmızı renkleri, belediye başkanlığına vekaleten atanan Kaymakam Hacı Asım Akgül tarafından...

Yeşil, sarı, kırmızı renkli köprü, kırmızı ve beyaza boyandı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), () - VAN'ın Çatak İlçesi'nden geçen Botan Çayı'nın üzerindeki köprünün korkuluklarının yeşil, sarı ve kırmızı renkleri, belediye başkanlığına vekaleten atanan Kaymakam Hacı Asım Akgül tarafından değiştirildi. Kırmızı ve beyaz renge boyanan köprünün korkuluklarına Türk Bayrağı çizildi.
Çatak'ta DBP'li belediye tarafından sarı, kırmızı ve yeşil renklerle boyanan ilçe merkezindeki köprünün korkulukları, daha estetik olması ve güzel görünmesi için belediye başkanlığına vekaleten atanan Kaymakam Hacı Asım Akgül tarafından yeniden boyatıldı. Kırmızı ve beyaza boyanan köprünün bazı bölümlerine Türk Bayrakları çizildi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Akgül, "Yapılacak çalışmalarla ilgili gerekli görevlendirmeleri yaptık. Belirlenen programlar dahilinde ilçemizin daha estetik bir görünüme sahip olması için yoğun bir çalışma içersine girdik. İlçe merkezindeki köprülerin paslanmış ve çirkin görüntüsünü yenileyerek, değiştirdik. Yeni haliyle çok daha güzel bir görünüme sahip oldu. Görevde olduğum süre zarfında ilçemiz için gerekli tüm ihtiyaç ve istekleri dikkate alıp çalışmalara ara vermeden devam edeceğim" dedi.

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