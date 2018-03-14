Yeşil sahaların kramponlu melekleri

Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()- TÜRKİYE Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Samsun İlkadım Yab-Pa kadın futbol takımının oyuncuları, gönül verdikleri futbol için maçlara ciddiyet ve hırsla hazırlanıyor.

Samsun İlkadım Yab-Pa kadın futbol takımının oyuncuları, futbola disiplin ve aşkla bağlı. A takımında 20 sporcusu bulunan kulübün kadın futbolcuları, sürekli idman yapıp, maçlara ciddiyetle ve hırsla hazırlandıklarını söyledi. Çoğu üniversitesi öğrencisi olan sporcular, erkek futbol kulüplerine verilen desteğin, kendilerine de verilmesini istedi.

Türkiye'de kadınların futbol oynamasının çok zor olduğunu söyleyen takım antrenörü Beyza Altınova (31), "Ben 15 yıl futbol oynadım, 3 yıldır antrenörlük yapıyorum. Biz bu işe gerçekten gönül verdik. Ama Türkiye'deki 'Kadın futbol mu oynar? Kadın futboldan ne anlar? Kadın ofsaytı bilmiyor' düşüncelerini uzaklaştırmak için altyapımızda şu an yaklaşık 100 sporcumuz var. Savaşımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Maalesef kadınların futbol oynaması için gerektiği kadar destek verilmiyor ülkemizde. Oysa biz haftada 4-5 gün antrenman yapıyoruz, hava şartları ne olursa olsun, emek veriyoruz. Kadın futbolu her yerde profesyonel, ama Türkiye'de amatör bakılıyor" dedi.

Takım kaptanı Şule Mutlucan (22) ise 11 yıldır futbol oynadığını belirterek, "Üniversite öğrencisiyim. 6 yıldır bu takımda futbol oynuyorum. Bence kadınlar için hiçbir şey zor değil, istedikten sonra her şeyi yapabilirler. 'Futbol erkek oyunu' diyorlar, ama değil. Kadınlar da oynayabilir. Kadın futbolu da her geçen yıl gelişmekte. Kadın futboluna şu an hiçbir destek yok, destek olsa çok daha iyi yerlere gelecek. Günümüzde birçok kız çocuğu akademilerde futbol eğitimi alıyor ve kendisini geliştiriyor. Son yıllarda kız çocuklarının futbola olan ilgisi daha da arttı" diye konuştu.

13 yıldır futbol oynayan Fatma Serdar (26) da "Beden eğitim öğretmeniyim, şu an yüksek lisans yapıyorum bir yandan da futbol oynuyorum. Bir kadının bu sporu yapması Türkiye gibi bir yerde zor. Aileler bir kız çocuğunun futbol oynamasına karşı olabiliyor. 'Kız çocuğu futbol mu oynar' diyorlar ama Avrupa ülkelerinde tam tersi çok küçük yaşlarda futbol kulüplerinin altyapısında bu spora başlıyorlar. Türkiye gibi bir yerde bayanların futbol oynaması zor. Futbol benim için bir aşk. İlk futbola başladığımda benim ailemde karşı çıktı ancak hocam bu sporun bana neler katacağını anlattıktan sonra tam tersine destek vermeye başladılar" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Ali Akyüz, "Şu an takım olarak ligde kalmak için mücadele ediyoruz. Ancak şehrimizden yeterli desteği göremiyoruz. Bu da bizi son derece üzüyor. Bu kızlarımız futbol oynayıp, bir yandan üniversite okuyor, ekmek kazanıyorlar, mücadele ediyorlar. Her ne şartlar olursa olsun, emek veriyoruz. Türkiye'de aslında futbol oynamak kolay ama biz zorlaştırıyoruz. Desteği geliri olmayan tek lig diyebiliriz kadın futbol ligi için" dedi.



FOTOĞRAFLI