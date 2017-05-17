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Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, Süper Amatör Küme'de mücadele eden Tarsusgücü takımının kaptanı 25 yaşındaki Sezer Eskiaba, maç öncesi kız arkadaşı 24 yaşındaki Seren Özşimşek'e sürpriz evlilik...

Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, Süper Amatör Küme'de mücadele eden Tarsusgücü takımının kaptanı 25 yaşındaki Sezer Eskiaba, maç öncesi kız arkadaşı 24 yaşındaki Seren Özşimşek'e sürpriz evlilik teklifi yaptı.
Kırklarsırtı Stadyumu'ndaki Tarsusgücü- Mersin Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Sezer Eskiaba, takım arkadaşlarının da yardımıyla 'Benimle evlenir misin Serenim?' yazılı pankartı sahanın ortasında açtı. Futbolcu ve trübinlerdeki taraftarların 'Seren buraya' diye tempo tutması üzerine  Seren Özşimşek sahaya indi. Sezer Eskiaba, yanına kadar gelen Seren Özşimşek'in önünde diz çökerek, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. "Evet"  yanıtını alan genç futbolcu, tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına takıp alnından öptü. Çift, futbolcular ve taraftarlar tarafından alkışlandı.
Bu arada maçı Tarsusgücü 2-1 kazandı.

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