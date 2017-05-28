Yeryüzü Sofrası ilk iftarı Galatasaray Meydanı'nda açtı

Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul,() RAMAZAN'da bir gelenek haline gelen Yeryüzü Sofrası, ilk iftar için Galatasaray Meydanı'nda kuruldu. İftara, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan da katıldı.

Antikapitalist Müslümanlar grubunun çağrısıyla, sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, Ramazan'ın ilk iftarı için saat 19.30'dan itibaren Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. Grup üyeleri, yanlarında getirdikleri bez, gazete ve kartonları yere serdi. Gruptakiler daha sonra evlerinde yaptıkları ya da satın aldıkları yiyecek ve içecekleri sofraya yerleştirdiler. Yiyeceklerini birbirleriyle paylaşan grup üyeleri, ezanın okunmasının ardından hep birlikte iftar yaptılar.

İftara eşi Gülsüm Elvan'la katılan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, yeryüzü sofrasına destek amacıyla geldiklerini belirterek " Dostlarımızın yanına destek amacıyla geldik. Gezinin yıl dönemine denk geliyor. Gezi deyince tabii bizim çocuklarımız akla geliyor.Gezi deyince şiddette uğramış, bedenlerini kaybetmiş, haksızlığa uğramış, baskıların arttığı bir ülke aklımıza geliyor. Umarım buradaki kardeşliği görüyoruz. Şu an herkes burada. Kimlik kaybetmeden, düşüncelerini ayırt etmeden, herkes burada birleşebiliyor. Biz bunu istiyoruz, biz hepimikardeşiz. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşıyoruz. Kardeşçe yaşamayı işte burada öğreneceğiz, öğreteceğiz, geziyi de yaşatacağız" dedi.

Antikapitalist Müslümanlar Grubu üyesi Büşra Canbek, ilk yeryüzü sofrası iftarını akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya ithaf ettiklerini vurgulayarak " Biz onların acısını ve direnişlerini içimizde yaşıyoruz. Bugünkü iftarı onlara ithaf ettik. Anti Kapitalist Müslümanlar adına herkesi selamlıyoruz. Tüm haksızlığa uğramış, zulme uğramış herkesi buradan selamlıyoruz. Herkesin bu sofrada yeri olduğunu belirtiyorum. Oruç tutan, tutmayan, inanan, inanmayan herkesin bu sofralara oturup buradaki atmosferi tatmaları gerektiğini buradan söylemek istiyorum" diye konuştu.

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