Yerli ve yabancı tatilciler zenne ile dans öğrenip eğleniyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde kalan yerli ve yabancı tatilciler, zenne (erkek dansçı) eşliğinde oryantal dans öğreniyor.Turizm sezonunun başlamasıyla Marmaris'teki oteller, turistlerle dolmaya başladı. Yerli ve yabancı tatilciler için işletmeler, çeşitli etkinlikler hazırladı. 5 yıldızlı bir otelin işletmecileri, dans eğitmeni zenne Umut Ünsal (37) eşliğinde havuz başında oryantal dans etkinlikleri düzenledi. Türk, Ortadoğulu, İngiliz ve Rus uyruklu tatilciler, müzikler eşliğinde zennenin kıvrak danslarına eşlik ederek hem eğlendi, hem oryantal dansı öğrendi. Bellerine pullu şallarını bağlayan bikinili ve şortlu tatilciler, kıvrak figürler yaparak eğlenirken, aynı zamanda da spor yaptı. Tatilciler, hatıra olarak o anları, aynı zamanda cep telefonuyla kayda aldı.YABANCILAR ERKEK DANSÇIYI GÖRÜNCE ÖNCE ŞAŞIRIYORKış ayında Kıbrıs, Hollanda ve Yunanistan'da kurs verdiğini belirten dans eğitmeni Umut Ünsal, "Turizm sezonu kapalı olduğu dönemlerde yurt dışında, yaz sezonunda ise Marmaris'te beş yıldızlı otellerde oryantal kursu veriyorum. İlk defa erkek dansçının kıvrak dansları oynadığını görünce şaşırıyorlar. Danslarda temel hareketleri öğrettikten sonra birlikte hareketli müzikler eşliğinde dans ediyoruz. Birbirimizi tanıdıkça seviyorlar ve bazıları özel ders vermemi istiyor. Çoğunluğu yabancı turistler öğrenirken, eğleniyorlar ve spor da yapmış oluyorlar" dedi. Tatilcilerden İngiliz iç mimar Fally Caroline Allen (29), "İlk defa erkek dansçıyı canlı gördüm. Çok güzel dans ediyor ve öğretiyor. Bir haftalık tatilim boyunca oryantal dans etkinliklerine katılacağım. Böyle hareketli dans etmek çok mutlu etti ve aynı zamanda spor yapıyorum" dedi.Lübnan vatandaşı sağlık görevlisi Esnem Nasab (27), "Televizyonlarda erkek dansçı görmüştüm, ama ilk defa canlı gördüm. Oryantal dansı temel hareketlerini bu eğlencelerle öğrendim. Harika ve çok güzel bir duygu" diye konuştu.

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