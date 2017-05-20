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Yerli ve yabancı pastacılar Samsun'da yarıştı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 'Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması' başladı. Yurt içi ve dışından 300'e yakın yarışmacının katıldığı organizasyonda Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı...

Yerli ve yabancı pastacılar Samsun'da yarıştı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 'Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması' başladı. Yurt içi ve dışından 300'e yakın yarışmacının katıldığı organizasyonda Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pastaları dikkat çekti. Yarışma sonuçları yarın açıklanacak.
Samsun'da Butik Pastacı Zümra Uludoğan ve Empati Organizasyon tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması' başladı. Yurt içi ve dışından 500 pastacının şeker hamurundan yaptıkları yaklaşık 300 pasta tanıtılacak. Yarışmacıların yaptığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pastaları dikkat çekti. Pastacılar doğa, insan, hayvan, dans eden çift ve birbirinden farklı pastalar yaparak yarışmada dereceye girmek için mücadele edecek. Yarışmanın Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması'nın 2'ncisinin düzenlendiğini belirterek, şöyle dedi:
"Türkiye'nin en büyük pasta yarışmalarından biri Samsun'da gerçekleşiyor. İki gün sürecek festivalde Türkiye'nin 4 bir köşesinden ve yurt dışından pastacılarımız bir araya geldi. Şeker hamurundan hazırlanmış birbirinden ilginç modellemeler yarışacak. Yaklaşık 300 pasta yarışmaya katıldı. Festivale 500 pastacı katıldı."
Empati Organizasyon sahibi Savaş Gömeç ise pastacılık yarışmasını Samsun'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye’nin en büyük pasta yarışması, 19 Mayıs 1919 gibi Türkiye için çok önemli bir tarihin kutlandığı haftaya denk gelmesi bizim için ayrıca mutluluk" diye konuştu.
Yarışmaya İstanbul'dan ekibiyle birlikte katılan ve şeker hamurundan yaptığı kadın pastalarıyla dikkatleri üzerine çeken Bayram Pak ise, "Bu pastalar şeker hamurundan yaklaşık 2 gün içinde bitti.  Biz dünyada olmayan  yenilebilir kumaş yaptık ve pastalarımızda da kullandık" şeklinde konuştu.
Şeker hamurundan yapılan ilginç pastalar sergi alanındaki yerini aldıktan sonra Türkiye Aşçılar Federasyonu'ndan ülkenin en iyi aşçılarının, pasta ustalarının, en iyi şeker sanatçılarının yer aldığı jüri tarafından yarın değerlendirilerek dereceye girenler açıklanacak.

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