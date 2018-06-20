Yerli tatilci, planlamayı seçime göre yaptı

Levent YENİGÜN- Mithat ABAKAN/ANTALYA, () - ANTALYA'ya gelen yerli tatilciler, planlamalarını 24 Haziran'daki seçimlere göre yaptıklarını söyledi. Bazıları seçimin ikinci tura kalması ihtimalini de göz önüne alarak tatil tarihini değiştirdiğini aktardı.

Bu hafta pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263 seçmen sandık başına gidecek. Seçimler için son dönemece girilirken, seçimin tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle seçmen katılım oranının ne düzeyde olacağı, seçmenin tatili mi sandığı mı tercih edeceği merak konusu oldu. Türkiye'nin en önemli tatil merkezlerinden Antalya'da 'nın mikrofon uzattığı yerli tatilciler bu soruya yanıt verdi.

'TATİLİMİZİ ONA GÖRE AYARLADIK'

Kemer'e tatile gelen futbol menajeri Hakan Karaduman, "Ankara'dan geldik tatil için. 4 günlük bayram tatili için gelmiştik. Tabii seçimler olduğu için tatilimizi ona göre ayarladık. Dönüşte seçimde oy kullanacağız. Vatana, millete hayırlı bir oy kullanımı olur inşallah" dedi.

'İKİ TATİLİN DE TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİK'

Eşi ve iki çocuğuyla tatile gelen satış ve pazarlama sektöründe çalışan Yalçın Erdoğan (45), "İstanbul'dan geliyoruz. Tatil erken rezervasyonla önceden planladığımız bir durumdu. Fakat hükümetin aldığı seçim tarihiyle tatilimizin kesişmesinden dolayı, tatilimizi bir gün öne alarak 23 Haziran'da geri döneceğiz. 24 Haziran'da zaten oyumuzu vereceğiz. Bir sonraki tatilimiz de 7 Temmuz'a denk geliyordu, onda da tatilimizin tarihini değiştirdik ve ayın 30'una çektik. Hatta bir hafta öne çektik onu da, seçimin ikinci tura kalma ihtimalini düşünerek" diye konuştu.

'TATİL HER ZAMAN VAR'

Manavgat'ta tatil yapan özel sektör çalışanı Cenk Gürgenç, "3 gündür oteldeyiz. Tatil her zaman var. Vatandaşlık görevimizi yapmak üzere cuma günü İstanbul'a dönüyoruz. Seçimden sonra tatile inşallah devam ederiz" dedi.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPACAĞIZ'

Yasin Kisalı, "Erzurum'dan geldim tatil için. 1 haftalık tatil yapacağız. Malum pazar günü seçim var. Biz de vatandaşlık görevimizi yapmak için pazar günü seçim için tekrar memleketimize gideceğiz. Ülkemize, milletimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'MEMLEKETİMİZE DÖNÜP OYUMUZU KULLANACAĞIZ'

Arif Hikmet Marancıgil, "Bayramda geldik tatil için. Kısmetse cumartesi çıkış yapacağız. Tatilimiz bitiyor. Normalde bitmeyecekti ama seçim olduğu için pazar günü memleketimize dönüp, oyumuzu kullanacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'TATİLE KÜÇÜK BİR ARA VERELİM'

Çorum'dan tatile gelen avukat Kasım Aksoy da şöyle dedi:

"Türkiye'de ilk defa parlamenter rejimin dışında başkanlık sisteminin fiili olarak uygulandığı bir seçim sürecini birlikte göreceğiz. Bu seçimler hem milletvekilliği seçimleri hem de başkanlık seçimlerinde başkanı belirlemek için çok önemli. Bu sebeple oyumuzu kullanalım. Tatilimize küçük bir ara verelim. Herkesi sandık başına demokratik hakkını kullanmaya davet ediyorum."

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