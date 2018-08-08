Yerli kabak çekirdeği tohumu ile yapılan ekim yüzleri güldürdü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, ilk kez yerli kabak çekirdeği tohumu ile deneme amacıyla yapılan ekimde hasat yapıldı. Eskiden bir dönümden 80 kilogram ürün alınırken, yerli tohum ile 180 ile 200 kilo arasında ürün elde edildi.Sakarya'da üretim yapan bir tarım firması ile Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Merkezi ve Trakya Tarımsal Araştırma Merkezi tarafından 10 yıl süren çalışmalar sonunda ilk kez yerli kabak çekirdeği hibrit tohumu üretildi. Sakarya'da deneme amacıyla ekilen yerli tohumun ilk hasadı yapıldı. Eski tohumlarla yapılan üretimde dönüm başına olan verimlilik, 80 kilogramdan 180- 200 kilograma yükseldi. Hasatta elde edilen yüksek verimlilik firma yetkilileri ile çiftçilerin yüzlerini güldürdü.Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve firma sahibi Ahmet Erkan, "Türkiye'de 35 bin ton kabak çekirdeği tüketimi var. Ve bu tüketim genellikle Nevşehir, Kayseri, Konya ve Sakarya'da üretilen kabak çekirdekleri ile karşılanıyor. Önceden İsrail ve Amerika'dan geliyordu tohum. Bundan sonra 3-5 sene içerisinde Türkiye'deki bütün tüketimimizi sağlayacak kadar üretim yapacağız. Türkiye'nin şu anda 300 ton tohuma ihtiyacı var ve biz bunu karşılamak için alt yapımızı hazırlıyoruz" dedi.Erkan, yerli tohum konusunda üretim izinlerinin alındığını, sertifikanın ise önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde alınacağını ifade etti.

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