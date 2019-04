Yerleşik Norveçli kadınlardan 'sevgi örgüsü'

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yerleşik Norveçli kadınlar, kurdukları 'Örgü Kulübü' ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Yaptıkları el emeği ürünleri Kemer'deki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra yurt dışına da gönderen kadınlar, şimdi ise Suriye'de zor şartlarda yaşayanlar için çalışma başlattı.

Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'nde yerleşik Norveçliler, ülkelerinde yaptıkları yardım faaliyetlerini 7 yıl önce Kemer'de hayata geçirdi. Yaşları 50 ile 80 arasında değişen Norveçli kadınlar, oluşturdukları 50 kişilik 'Örgü Kulübü' ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. El emeği göz nuru örgü kıyafetler, çorap ve şallar üreten kadınlar, bunları hem ihtiyacı olan komşularına hem de yurt dışına gönderiyor.

HER PAZARTESİ RESTORANDA BULUŞUYORLAR

Üretimlerinin çoğunu evde yapan kadınlar, aynı mahallede Ramazan Bavkır'ın 5 yıl önce kendilerine kapılarını açtığı restoranında da toplanıp, üretimlerini sürdürüyor. Her pazartesi buluşarak, restoranda kendilerine özel hazırlanan Türk ve Norveç bayraklarının bulunduğu yerde toplanan kadınlar, hem sohbet ediyor hem örüyor.

'İHTİYACI OLAN KOMŞULARIMIZA VERİYORUZ'

Çamyuva'dan 2009 yılında ev alarak, buraya taşınan, 'Örgü Kulübü'nün kurucularından Carla Langerud (75), daha önce bu çalışmayı Norveç'te de yaptıklarını ve Nepal'e birçok giyim eşyasını yardım için yolladıklarını söyledi. Çamyuva'yı çok sevdiğini anlatan Langerud, "Norveç'ten buraya taşınmamızın ardından kulübümüzü kurduk. Her pazartesi 15.00 ile 18.00 saatleri arasında buluşarak birçok örgü kıyafetler hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız ürünleri çevremizde bulunanlara yani ihtiyacı olan komşularımıza veriyoruz. Üzerimdeki gibi kıyafetleri. Burada yaşayanların yazın bizim yaptıklarımıza ihtiyaçları olmuyor ama kışın soğuk olduğunda bu kıyafetler sıcak tutuyor. Bizler kıyafetlerin yanında şal ve çoraplar da yapıyoruz, özellikle küçük çocuklar için" diye konuştu.

'SURİYE'YE GÖNDERECEĞİZ'

Suriye'de, zor şartlarda yaşayanları da düşündüklerini kaydeden Langerud, "Onların birçok kıyafete ihtiyacı var. Bizim herhangi bir iletişimimiz yok ama yaptıklarımızı paketlere toplamaya başladık. Ördüğümüz battaniye ve kıyafetleri topluyoruz. Bazı kişiler bize yardım edecek ve bu paketleri onlara yardım için göndereceğiz. Norveç'te de böyle bir kulübümüz var ve onlar da bize bu konuda destek verecek. Oradaki örülmüş eşyaları Suriye'ye göndereceğiz" dedi.

'ONLAR DA BİZ DE GAYET MUTLUYUZ'

İşletmesinin kapılarını 'Örgü Kulübü' üyeleri için açan Ramazan Bavkır da "Yaklaşık 10 yıldır buradayım. Norveçli misafirlerimizle 10 yıldır tanışıyoruz. 7 yıldır bu işi yaptıklarını söylediler. 5 yıl önce bana geldiklerinde 'Böyle bir organizasyon yapalım mı?' dediler. Ben de 'Tabi ki memnuniyetle' dedim. 5 yıl önce başladılar. Bunun yardım amaçlı olduğunu söylediler. Biz de kendilerine yardımcı olduk. Onlar da biz de gayet mutluyuz" diye konuştu.

