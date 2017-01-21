Yerel yönetimlerden eğitime tam destek

İSTANBUL, () - TUZLA Belediyesi'nin düzenlediği seminerlerde Dr. Faruk Öndağ ve ekibi YGS ve TEOG sınavlarına hazırlanan öğrencilerle buluşarak sınav süreci, sınav anı psikolojisi ve sınav stratejileri üzerine çalışmalar yapıyor.

YGS ve TEOG sınavlarına hazırlanan öğrencilere yerel yönetimler de destek oluyor. Tuzla Belediyesi tarafından YGS ve TEOG sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek amaçlı verilen eğitimler devam ediyor. 3 yıldır konusunda uzman ekipler tarafından sınavlara hazırlanan gençlere yönelik verilen psikolojik tabanlı sınav stratejileri eğitimleri okullarda ve belediye tarafından yapılan gençlik merkezlerinde sürdürülüyor. Okullarda ve gençlik merkezlerinde öğrencilerle buluşan Dr. Faruk Öndağ öğrenme yöntemleri, öğrenmeyi olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler gibi pek çok konuda gençleri bilgilendiriyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını vurguladı ve sınırları içinde en çok üniversite barındıran ilçelerden biri olan Tuzla'nın eğitim şehri olma yolunda hızla ilerlediğinin altını çizerek bu alanda yaptıkları çalışmaları anlattı. Okullarda yapılan çalışmaların dışında kurulan bilgi evleri, gençlik merkezleri ve düzenlenen gençlik kamplarıyla da eğitim kalitesini arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Gençlerin kendilerine bir hedef koyabilmesi ve bir yol çizebilmesi adına da çeşitli seminerler düzenlediklerini anlatan Yazıcı, eğitim için gereken tüm çalışmaları yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bu sınavların “maraton sınavlarö olduğunu ifade eden Yazıcı, hazırlık aşamasında uzun ve yorucu bir süreçten geçildiğini belirterek öğrencilerin ders başarılarının yanı sıra psikolojilerinin de çok iyi durumda olması gerektiğini söyledi. Bu süreç boyunca gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

Öğrencilere destek amaçlı yapılan çalışmalarda periyodik aralıklarla gençlerle buluşan Dr. Faruk Öndağ ve ekibi, sınav süreci, sınav anı psikolojisi ve sınav stratejileri üzerine çalışmalar yapıyor. Öğrencilerin motivasyonlarının sınavları başarıyla geçebilmeleri için altın anahtar olduğunu anlatan Öndağ, öğrencilerinin inancını korumasının önemine dikkat çekti. Bu kapsamda yapılan bazı seminerlere, burada anlatılan yöntemlerle sınavları başarıyla atlatan ve Harvard Üniversitesi'ni kazanan iki genç de eşlik ediyor. Kendi deneyimlerini ve başarı öykülerini anlatan gençler sınavlara hazırlanan öğrenci kardeşlerine örnek oluyor. Bu gençlerden Merve Armağan amaçlarının kendileri gibi bu yollardan geçen öğrencilerin ufuklarını açmak ve buralara gitmenin aslında çok zor olmadığını anlatmak olduğunu söyledi. Seminerlere katılan öğrenciler ise uzmanların yardımının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi.