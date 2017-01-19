Yerel sanatçı Serkan Kanireş terörü övmekten tutuklandı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), () - BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde yerel sanatçı Serkan Kanireş, sosyal medyada terör örgütünü PKK'yı övdüğü gerekçesiyle tutuklandı.
Karlıova'nın Cilligöl Köyü'nde yaşayan Serkan Kanireş, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kardeşi Umut Kanireş ile birlikte gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardandan adliyeye sevk edildi.
Savcılığın tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği Serkan Kanireş sosyal medyada terör örgütünü övdüğü gerekçesiyle tutuklanırken, kardeşi Umut Kanireş serbest bırakıldı.