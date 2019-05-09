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Yerel sanatçı, markette dövdüğü çocuk ve ailesinden özür diledi

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde önceki gün annesiyle markete giden Muhammed Üveys K. (5), "Kadın mısın, yoksa erkek mi?" diye sorduğu yerel sanatçı Mesude Eser (39), tarafından dövüldü. Olayla ilgil...

Yerel sanatçı, markette dövdüğü çocuk ve ailesinden özür diledi

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde önceki gün annesiyle markete giden Muhammed Üveys K. (5), "Kadın mısın, yoksa erkek mi?" diye sorduğu yerel sanatçı Mesude Eser (39), tarafından dövüldü. Olayla ilgil görüntülerin ortaya çıkmasınını ardından
Eser, kendisinden şikayetçi olan çocuğun ailesini ziyaret ederek özür diledi.
Karakoçan ilçesinde yaşayan yerel sanatçı Mesude Eser, markette alışveriş yaptığı sırada annesiyle birlikte markette bulunan Muhammed Üveys K., kendisine "Kadın mısın, yoksa erkek mi?" diye sorması üzerine öfkelendi. Eser, Muhammed'i dövmeye başladı. Çocuğa uyguladığı şiddet anının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Eser, oluşan tepkilerden dolayı aileyi ziyaret ederek, özür diledi. 
Muhammed'in babası Kadir K. ile görüşen Mesude Eser, olaydan büyük üzüntü duyduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Eser, "Bütün çocuklara karşı şefkatliyim. Onları şefkatle seviyorum. O anlık bir hatama yenik düştüm. Yapmamam gerekiyordu. Pişmanım. Yanlış ve bana yakışmayan bir harekette bulundum. Benim de manevi sorumlarım vardı, bir yakınımızı kaybettik. Annem ameliyat olmuştu, rahatsızdı. Ramazan ayının ilk günüydü, stresli ve üzüntülüydük. O anlık halime yenik düştüm, çok üzgünüm. Üzüntümü nasıl dile getireceğimi bilemiyorum. Küçük Muhammed'den ve bütün çocuklardan, kamuoyundan, halkımızdan böyle bir üzüntüye sebep olduğum için çok özür diliyorum" dedi. Kadir K., Eser'in özrünü kabul ederek, olayın ardından bulundukları suç duyurusu dilekçesini geri çekti. 

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