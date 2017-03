Yerel mahkemede beraat eden sanıklara İstinaftan ağır ceza

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() Yerel mahkeme, sperm örnekleri tecavüz ettiği kızın pedinde bulunan R.B.'yi delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

Geçtiğimiz günlerda yaptığı ilk duruşmada hem R.B.'yi hem de onunla birlikte hareket eden Ş.A.'yı tutuklayan İstinaf Mahkemesi, dün yaptığı ikinci duruşmada da yerel mahkemenin beraat kararını kaldırarak R.B.'ye 18 yıl, Ş.A,'ya da 15 yıl ceza verdi.



İddiaya göre Pendik'te 30 Temmuz 2015 tarihinde 19 yaşında olan N.Ç., aynı mahallede oturduğu R.B. (27) ve Ş.A.(31)'nın tecavüzüne uğradı.

Dava dosyasına yansıyan iddialara göre gece 04.00 sıralarında mahallede sohbet ettiği R.B.'nin cinsel ilişki teklifini reddeden Z.Ç., darp edilerek araca bindirildi eve götürüldü. R.B., genç kıza tecavüz etti, ardından kapıda bekleyen arkadaşı Ş.A.'yı eve aldı. N.Ç.'nin dosyaya yansıyan ifadesine göre Ş.A.'da kendisine tecavüz etti.

N.Ç., olaydan hemen sonra her iki sanık hakkında şikayetçi oldu. Soruşturma aşamasında gelen 2 Eylül 2015 tarihli Adli Tıp Raporu'nda N.Ç.'nin delil olarak sunduğu ped üzerinde R.B.'ye ait meni örneklerine rastlandığı bilgisine yer verildi. Yine Adli Tıp Kurumu tarafından sunulan raporda N.Ç.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı görüşüne yer verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından R.B. ve Ş.A. hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sorgusu yapılan R.B., olay gecesi arkadaşı Ş.A. ile birlikte mahallede alkol aldıklarını, şikayetçi N.Ç.'nin yanlarına geldiğini, birlikte yeniden alkol alıp eve geçtiklerini öne sürerek, şikayetçi ile o gece cinsel ilişkiye girmediğini, mağdure ile olaydan 1-2 hafta önce rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan Ş.A.'da suçlamaları kabul etmedi.

SAVCI PEDİN ÜZERİNDE BULUNAN MENİYİ DELİL KABUL ETMEDİ VE BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "Müşteki sanıkların zorla kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasında bulunmuş ve müştekiye ait ped üzerinde sanık R.B.'ye ait bulguya rastlanılmış ise de, sanık R.B.'nin müşteki ile olaydan bir süre önce birlikte olduğu yönündeki savunması, cinsel saldırıya maruz kaldığını belirten müştekinin bu saldırıdan sonra evine giderek yıkanması, olayın ertesi gün çıkması üzerine çöpten aldığını belirttiği iki adet pedi kolluğa teslim etmesi ve bu pedlerden bir tanesinde sanık R.B.'ye ait bulguya rastlanılması hususları gözetildiğinde, müştekinin çelişkili ve tutursız eylemleri nedeniyle beyanlarına itibar edilemeyeceği, sanık ile daha önceden de tanışan müştekinin belirttiği tarihten daha önce rızasıyla sanık R.B. ile ilişkiye girdiğinin kabulünün gerektiği, sanıkların iddiaya konu eylemleri gerçekleştirdiklerine dair soyut iddia dışında delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmesini" istedi.

SAVCIYA UYAN MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Mahkeme, 8 Eylül 2016 tarihinde savcının talebi doğrultusunda her iki sanık hakkında yeterli delil oluşmadığı gerekçesi ile beraat kararı verdi. Mahkeme, beraat kararının gerekçesinde, "Darp edilerek eve götürüldüğü söylenen sanığın yardım isteme imkanını bulunmasına rağmen yardım istememesini, zorla cinsel saldırıda bulunduğu iddiasına karşın evine giderek yakındığını, olayı anlattığı ailesinin baskısı ile şikayetçi olduktan sonra çöpten aldığı 2 adet pedi kolluk güçlerine teslim etmesini" gösterdi. Gerekçeli kararında, sanık R.B.'nın şikayetçi ile olaydan bir hafta önce rıza ile cinsel ilişki yaşadığı yönünde beyanı bulunduğunu belirten mahkeme, "Katılanın daha önceden rızası ile ilişkiye girdiği ve bu esnada Rıdvan'ın biyolojik bulgusunun bulaştığı pedi kullanarak şikayette bulunduğu, katılanın bu itibarla beyanlarının çelişkili olması gözetildiğinde inandırıcı bulunmamış ve olay tarihinde zorla ve tehdit ile cinsel saldırıya uğradığına dair mahkumiyete yeterli delil bulunmadığından sanıkların beraatine karar verilmiştir" görüşüne yer verdi.

Mağdur N.Ç.'nin avukatı kararı istinaf ederek sanıklar lehine verilen beraat kararının kaldırılarak sanıkların cezalandırılmasını istedi.

İSTİNAF İLK DURUŞMADA HER İKİ SANIĞI DA TUTUKLADI

Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde 10 Şubat 2016 tarihde görülen ilk duruşmaya katılan sanıklar R.B. ve Ş.A.'yı tutuklanmasına karar verdi. Her iki sanık, duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı duruşmada esas hakkında mütalaasını veren duruşma savcısı Güven Öztürk, sanıklardan R.B.'nin, "Zincirleme nitelikli cinsel saldırı" suçundan, Ş.A.'nın da, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmaları yönünden görüş bildirdi.

BİRİ 18 YIL BİRİ DE 15 YIL CEZA ALDI

Dün davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya, şikayetçi Z.Ç. ve Avukatı Alaettin Yılmaz ile tutuklu sanıklar R.B. ve Ş.A. ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamayı kabul etmediklerini belirterek beraatlerini istediler.

Başkan Selçuk Kaya ve üyeler Ersoy Yüce ile Murat Büte'den oluşan 20. Ceza Dairesi, sanıklardan R.B.'ye, "Zincirleme nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl, Ş.A.'ya da, "Nitelikli cinsel saldırı" suundan 15 yıl ceza verdi.

YARGITAY YOLU AÇIK

Sanıkların aldığı ceza 5 yılın üzerinde olduğu için taraflar isterlerse bu kararı Yargıtay'a götürme haklarına sahip bulunuyor.