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Yenişehir Devlet Hastanesi hizmete girdi

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, yapımı tamamlanan ve 40 milyon TL’ye malolan Yenişehir Devlet Hastanesi, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Yenişehir Devlet Hastanesi'nin açılış törenine...

Yenişehir Devlet Hastanesi hizmete girdi
BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, yapımı tamamlanan ve 40 milyon TL’ye malolan Yenişehir Devlet Hastanesi, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in katıldığı törenle hizmete açıldı.
Yenişehir Devlet Hastanesi'nin açılış törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in yanı sıra İçişleri Eski Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Zafer Işık, Refik Özen, Vildan Yılmaz Gürel, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “İlçemizin acil ihtiyacı olan hastanemizin açılış törenine hoşgeldiniz. 2014 yılında çıktığımız bu yolda, her gün her saat aynı aşkla ilçemize hizmet etmeyi bizlere nasip etti. Sizlerin takdiri, devlet büyüklerimizin destekleri ile gece gündüz çalışmalarımız neticesinde, uzun yıllar ilçemize hizmet ederek, önemli devlet yatırımlarımızı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve önceki dönem İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın destekleri ile gerçekleştirdik” dedi.
'SAĞLIK VE EĞİTİM GELİŞMİŞLİĞİNİN İKİ GÖSTERGESİDİR'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da “Sağlık ve eğitim, bir toplumun gelişmişliğinin iki göstergesidir. Özellikle sanayisi, havaalanı, hızlı treni ve otomotiv test merkezi ile her ne kadar bazıları hayata geçmemiş olsa da hepsi planlama dahilinde olan Yenişehir’in nüfusu 100 bine ilerlemektedir” diye konuştu.
ELDEMİR: “17 YILDA 1.4 MİLYARLIK HASTANE YAPILDI”
Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, “Bugün burada bereketli Yenişehir ovamızda güzel bir bahar günü, çiçek gibi bir hastanemizin açılışını birlikte yapmanın mutluluğu içerisindeyim. Sağlık Bakanlığı olarak, aziz milletimizin sağlığı için gece gündüz çalışıyoruz. Bununla birlikte bugüne kadar son 17 yılda Bursamızın bütün ilçelerine ve Türkiye’nin sağlık alanında hizmete ihtiyaç duyduğu her ilçemize, hastane kazandırmanın peşinde olduk. Geride bıraktığımız 17 yılda 1.4 milyar tutarında hastane yapıldı” dedi.  
 Bakan Yardımcısı Eldemir ve beraberindeki heyet daha sonra kurdele keserek hastanenin açılışını gerçekleştirdi.  Eldemir ve beraberindekiler, hastaneyi gezip, hastalar ile sohbet etti.
Yapımı 2 yılda tamamlanan, 6 bin metrekare üzerine kurulan 110 yataklı Yenişehir Devlet Hastanesi 40 milyon TL’ye maloldu.

  FOTOĞRAFLI

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