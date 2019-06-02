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Yenişehir'de enginar ve ceviz üretim alanları arttı

Gürkan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),() - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde enginar ve ceviz üretim alanları her geçen yıl artıyor. Yenişehir Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz, enginarın, 475 dönüm alan olan geçen yılki ekim alanlarının...

Yenişehir'de enginar ve ceviz üretim alanları arttı

Gürkan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),() - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde enginar ve ceviz üretim alanları her geçen yıl artıyor.
Yenişehir Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz, enginarın, 475 dönüm alan olan geçen yılki ekim alanlarının bu yıl 512 dekara ulaştığına dikkat çekti. Aranmaz, tüketim talebindeki artışın üretimi yaygınlaştırdığını kaydetti. Yenişehirli çiftçilerin, dağlık arazilerde son yıllara kadar arpa ve buğday yetiştirdikleri tarlalarına artık ceviz fidanları diktiklerini anlatan Aranmaz, "2017'de 8 bin 129 dekar olan ceviz yetiştirilen alan toplamı, 2018'de 9 bin 986 dekara, bu yıl ise 10 bin 526 dekara ulaştı" dedi. Son yıllarda tatlı sanayindeki üretim artışı ve toplumda ceviz tüketimi bilincinin oluştuğunu ifade eden Aranmaz, "Bunun yanında sertifikalı ceviz fidanı diken çiftçiye 2006 yılından itibaren dönüm başına teşvik verilmeye başlandı. Ayrıca, müdürlüğümüz tarafından köylerde çiftçilere ceviz yetiştiriciliğine yönelmeleri konusunda kurslar veriliyor" diye konuştu. Yenişehir'de sezonun ilk enginarları çiftçinin toptan satışında 2,5 TL, pazarda ise 4 TL'ye satılıyor. Geçen yıl toplanan cevizler ise pazarda kilosu 40 TL'ye kadar alıcı buluyor.
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